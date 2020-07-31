大排長龍！ 智利逾300萬人申請預領10％退休金

智利國會先前通過退休近改革，讓民眾預先提領10%退休金，光30日當天就有逾300萬人排隊申請。（美聯社）

2020-07-31 10:20:16

〔即時新聞／綜合報導〕為減緩武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，智利國會日前通過退休金改革，開放民眾預先提領10%退休金，人口約為1873萬的智利，光30日當天就有逾300萬人排隊申請，更造成相關單位網頁癱瘓，而此舉是否能有效振興經濟，仍待後續消費情況而定。

據《路透》報導，智利人30日試圖透過政府的新政策，提前取得10%退休金，致使當天出現大批人龍排在智利聖地牙哥退休基金管理公司（Pension Fund Administrators, AFPs）辦公室外，該管理公司發出聲明表示，當天共有302萬4347人申請預先領取退休金。

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《路透》指出，逾300萬人的申請造成基金管理網頁癱瘓，致使管理公司發出聲明向大眾致歉，智利退休基金管理協會經理人主席拉蘭（Fernando Larraín）表示，「如同我們一開始所警告的，這個過程前所未見，我們必須提前準備好所有平台」。

拉蘭提及，首筆款項需要10個工作天才會到達民眾手中，龐大的現金流進到智利人的口袋後，或許有望促進經濟增長。不過，民調顯示，每10個智利民眾當中，有接近9個人規劃將這筆錢花在基本物資及服務上。

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