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    抗議殘奧會更改殘疾標準 英國輪椅籃球員考慮截肢參賽

    英國國家隊（GBR）於上屆2016年殘奧會摘得銅牌。（路透檔案照）

    英國國家隊（GBR）於上屆2016年殘奧會摘得銅牌。（路透檔案照）

    2020-07-31 10:18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕專為殘疾人舉辦的綜合體育賽事殘奧會將於2021年在日本舉行，在國際賽場上戰功彪炳的英國26歲輪椅籃球員貝茲（George Bates）罹患複雜性局部疼痛症候群，但該疾病在國際殘奧委員會（IPC）2015年修改標準後不符合出賽條件，貝茲恐無法在明年的殘奧會上身披英國國家隊戰袍，這讓他不得不考慮進行截肢手術以參賽。

    根據《CNN》報導，貝茲11歲時在踢足球時受傷，後發展為複雜性局部疼痛症候群（CRPS），此疾病讓他不斷感到疼痛，並使其不得不使用拐杖走路，貝茲13歲時投入輪椅籃球運動，多年來一直是英國國家隊常客，曾代表英國參加世界杯及歐洲錦標賽並奪金摘銀。

    現正值殘奧備戰期間，貝茲本週二（28日）被告知，他罹患的疾病在國際殘奧委員會2015年修改標準後，已不被認定符合資格，貝茲將無法參加2021年的殘奧會。

    貝茲對此感到相當不滿，他認為，IPC承認他罹患CRPS，也承認這項疾病對他的肌肉力量、負重及運動範圍帶來長期負面影響，卻仍將該疾移除參賽標準，貝茲強調，若各種上訴途徑用罄仍無法改變結果，將考慮進行截肢手術以重獲參賽資格。

    對此《CNN》已聯繫國際殘奧委員會，不過截至完稿仍未獲回應。

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