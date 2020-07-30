叫「凱倫」錯了嗎？ 澳、紐達美樂送披薩給「好凱倫」被抨擊

澳洲及紐西蘭的達美樂披薩公司，提出送披薩給「好凱倫」的促銷活動，卻不被大眾接受。（彭博）

2020-07-30 23:55:15

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，「凱倫（Karen）」一名成為網路迷因，被視為討人厭、種族主義、具有特權的白人中年婦女，而澳洲及紐西蘭的達美樂披薩公司（Domino's Pizza）以此為行銷構想，指出凱倫當中也有好人，為了這些「好凱倫」，公司近期推出促銷活動，免費送披薩給名叫凱倫的女性，結果卻被外界強烈抨擊，紐西蘭方面隨即在29日公開道歉，並取消活動。

綜合外媒報導，根據促銷活動內容，名叫凱倫（Karen）的女性需在線上以250字敘述她們怎麼成為一名「好凱倫」，即可獲得免費披薩，目的是為了為凱倫「平反」。達美樂此前的新聞稿指出，當「凱倫」成為任何具有特權、自私且愛抱怨的代名詞，已經成為對真正叫凱倫的人形成侮辱。

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然而，外界反應不如預期，反而招來許多批評，反對者認為，達美樂應該提升敏感度，關注真正的少數民族、弱勢族群及邊緣群體，還有人認為，很多時候「凱倫們」的確都是享有特權的白人婦女，如果她們不能應付迷因玩笑，那她們應該要面對看看黑人曾遭遇的400年壓迫；不過也有人為此感到可惜，同意不是所有凱倫都要被賦予刻板印象。

紐西蘭達美樂道歉，表示這只是希望給「做正確事情」的顧客帶來微笑，包括像是護士凱倫、老師凱倫及母親凱倫。

凱倫之所以成為迷因有2種說法，一種是起源於2004年的美國電影《辣妹過招》（Mean Girls），名叫凱倫的角色以白人角度說出冒犯他人的台詞；另一種則是源自於2014年的迷因，一名金髮斜鮑伯頭婦女搭配「叫你們經理出來」的字樣，被代指為愛抱怨又惹人厭的形象。

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