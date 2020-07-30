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    8億兒童鉛中毒 聯合國：全球1/3孩子血裡有高濃度鉛

    聯合國兒童基金會（UNICEF）說明，據估計，每3個孩子中就有1個血液中含有高濃度鉛。圖為鉛中毒孩童就醫。（美聯社）

    聯合國兒童基金會（UNICEF）說明，據估計，每3個孩子中就有1個血液中含有高濃度鉛。圖為鉛中毒孩童就醫。（美聯社）

    2020-07-30 23:03:09

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國與環保組織「Pure Earth」在一份大規模健康危機報告中警告，目前全世界有多達8億兒童正在遭受經由水和空氣感染的「鉛中毒」。聯合國兒童基金會（UNICEF）說明，據估計，每3個孩子就有1個血液中含有高濃度鉛，需採取立即的行動以防止對其神經或生長造成長期傷害。

    《法新社》報導，聯合國兒童基金會執行主任佛爾（Henrietta Fore）表示，鉛中毒的早期症狀並不顯著，因此會在無形中對兒童的健康和發展造成破壞，最終可能致命；她補充，社會應該確實了解鉛汙染影響的廣泛程度、對個人生活及環境造成的傷害，才能真正命中問題點，一勞永逸地保護兒童。

    鉛中毒問題目前在南亞地區極為普遍，可能原因為露天熔礦爐、油漆、汽油等，許多國家的地下鉛管線甚至可能影響飲用水的品質。鉛中毒目前已被證實會影響兒童的行為、認知、說話，進而在長大後可能會有腎臟損害、心血管疾病等問題。

    聯合國報告指出，這種毒素主要源於未經回收或處理不善的汽車電池，在一些鉛中毒最為嚴重的國家，汽車數量自2000年開始暴增。西雅圖華盛頓大學健康指標評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）對兒童鉛暴露程度進行分析，發現富裕國家兒童鉛中毒的比率不斷下降，但在貧窮國家中，此問題急速加劇。

    「Pure Earth」總裁富勒（Richard Fuller）說，好消息是，鉛是可以安全被回收而不感染工作人員的，因此他認為目前人們最需要的，是接收足夠有關鉛的知識，以更好地保護自己和孩子。

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