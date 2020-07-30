泛民派12人遭取消參選 羅冠聰：中共官僚將走上自我滅亡

香港12名泛民主派人士今（30日）被選舉主任取消參選立法會議員的資格。對此，前「香港眾志」創黨主席羅冠聰發出10點聲明表示，整個中共官僚都完全不明白香港人的特性，屢屢誤判，走上自我滅亡的境地。圖左起為羅冠聰、周庭、黃之鋒。（美聯社檔案照）

2020-07-30 18:13:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港12名泛民主派人士今（30日）被選舉主任取消參選立法會議員的資格。對此，前「香港眾志」創黨主席羅冠聰發出10點聲明表示，整個中共官僚都完全不明白香港人的特性，屢屢誤判，走上自我滅亡的境地。

綜合外媒報導，港府選舉主任大規模取消12人參選立法會的資格，除了前香港眾志秘書長黃之鋒外，尋求連任的現任立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳僑與梁繼昌等4人，新參選的鄭達鴻、鄭錦滿、袁嘉蔚、岑敖暉、劉頴匡、梁晃維與何桂藍等7人全遭DQ（取消資格）。

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對此，羅冠聰在臉書發文表示， 今日DQ十二位民主派／本土派候選人光譜廣闊，DQ的最低門檻應該就是「旗幟鮮明」地反對港版國安法，或者有任何曾觸碰過外國遊說的經驗。換言之，極大部分民主派候選人將會被取消資格。

「所以DQ是會陸續有來的。」羅冠聰直言，今日的12位只是第一波，而大家亦對中共紅線收窄速度之快感到有點震驚。基本上就已是宣告：香港議會人大化，連一國兩制的「裝飾」都直接卸下。

羅冠聰說，由港版國安法、大圍捕以及今日開始的瘋狂DQ，都可見到中共的路線是希望透過極大的恐懼及威嚇去短期內停止所有在港的反抗動態，而按照中國領導人習近平的觀點而言，就是寧願「短期扣血」，都希望日後自己的案上不會再出現有關於香港問題的匯報，拔除「眼中釘」。

羅冠聰認為，很顯然的，整個中共官僚都完全不明白香港人的特性，屢屢誤判，將走上自我滅亡的境地。他也強調，在國際層面上，他會持續將香港人的聲音擴散開去，並呼籲國際加快制裁賣港官員、選舉主任，以及「挑大佬機」：將中共威權擴張壓下去，減低他們為非作歹的資本。

羅冠聰也重申，他所有在國際上的倡議和遊說，全部都是他以個人身份、個人條件、個人付出進行。「我沒有與在香港的任何人有任何合作關係，亦沒有任何在香港的人協助我進行我的工作。我亦沒有任何政治聯繫。香港政府是不可能將我在海外的行為歸咎在其他人身上」。

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