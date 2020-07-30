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    民主鴿派也被拔去參選資格！岑敖暉：樂見「假平衡」被打破

    香港被DQ的12名參選人之一的岑敖暉今日表示，2020議會戰線的主要目的在於「爭取破局」，全面打破現有的「假平衡」，「所以整體而言，雖然今天丟掉了參選權利，但是這樣的發展，我實在是樂—見—其—成！」（法新社）

    香港被DQ的12名參選人之一的岑敖暉今日表示，2020議會戰線的主要目的在於「爭取破局」，全面打破現有的「假平衡」，「所以整體而言，雖然今天丟掉了參選權利，但是這樣的發展，我實在是樂—見—其—成！」（法新社）

    2020-07-30 21:46:21

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會9月改選，民主派有望奪下立法會過半席次，但港府今（30）日大舉DQ（取消資格）12名民主派參選人。被DQ的12名參選人之一的岑敖暉對此表示，2020議會戰線的主要目的在於「爭取破局」，全面打破現有的「假平衡」，而這次DQ事件中最標誌性的就是，連民主派中的鴿派代表也被拔除資格，「所以整體而言，雖然今天丟掉了參選權利，但是這樣的發展，我實在是樂—見—其—成！」

    港府選舉主任大規模DQ了12名民主派參選立法會的資格，除了前香港眾志秘書長黃之鋒外，尋求連任的現任立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳僑與梁繼昌等4人，新參選的鄭達鴻、鄭錦滿、袁嘉蔚、岑敖暉、劉頴匡、梁晃維與何桂藍等7人全遭DQ。

    「破局已成，不必氣餒。」岑敖暉今日在臉書對此表示，2020議會戰線的主要目的在於「爭取破局」，全面打破現有的「假平衡」，從而讓極權在消滅香港的同時必須負上最大的政治代價。

    岑敖暉表示，而最壞的情況是，DQ一半放一半、35+又達不到，北京繼續「容許」民主派存在於一個虛假的議會中，議會戰線從而淪為法治一樣的喪屍，半死不活又無突破的空間。

    「這次DQ，最標誌性的不是黃之鋒或張崑陽或梁晃維，也一定不是我，而是梁繼昌和公民黨，這類在香港民主派光譜中一直處於溫和翼的一群。」岑敖暉指出，「他們今次都被DQ，而被DQ的理由大部份都是與『反對國安法』有關，意味著香港的立法機關已成人大：任何反對北京、反對極權的聲音，都會被消滅。今天會DQ，明天或許是送入監牢。」

    「短期內對陷入僵局的香港來說，或許是最好的過程：這次大規模DQ，連反對國安法也不容許，國際必會有反應，極權必然會為其橫蠻負上代價。」岑敖暉認為，「而香港人的任務，就是要讓北京在這個消滅的過程中負上最大最沉重的政治代價。」

    最後，岑敖暉表示，「所以整體而言，雖然今天丟掉了參選權利，但是這樣的發展，我實在是樂—見—其—成！」

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