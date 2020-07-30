為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》香港激增149人確診 破最多紀錄

    香港武漢肺炎第三波疫情持續惡化，今天（7月30日）新增149人確診，再次刷新自疫情爆發以來單日確診最多紀錄。（法新社）

    香港武漢肺炎第三波疫情持續惡化，今天（7月30日）新增149人確診，再次刷新自疫情爆發以來單日確診最多紀錄。（法新社）

    2020-07-30 19:33:14

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情持續惡化，今天（7月30日）更新增149人確診，再次刷新自疫情爆發以來單日確診最多紀錄，同時也是連續9天確診破百例；雖然港府日前下達4項加強防疫的措施，但其中全面禁止餐廳內用的措施激起民怨，繼昨晚（7月29日）緊急開放19個社區中心供民眾用餐外，今天（30日）更重新開放餐廳內用，但僅限早午餐，每桌限制2人。

    綜合外媒報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增149人確診，其中有61人感染路徑不明，4人為境外移入，有部分爆發全聚感染的案例有新增確診者，其中發生在上水屠房的群聚感染今天（30日）再新增2人確診，另外還有3人初步確診，目前累計已有10人確診。

    香港醫院管理局表示，有多間醫院發生患者入院治療後才發現確診，其中造成多位同病房的病人需要檢疫，其中明愛醫院有位男童因發燒嘔吐入院治療，結果在昨天確診武漢肺炎，已轉院至瑪嘉烈醫院接受治療，而因為有位病人助理曾接觸過男童的嘔吐物，因此需要檢疫，不過因同病房的2名患者與其家屬因有保持距離，不用檢疫。

    此外港府發言人也表示，由於日前發布的4項加強的防疫措施中，禁止餐廳全日內用的措施造成大批民眾不便，因此明日起放寬限制，餐廳在早餐與午餐期間恢復內用，但每桌僅限2人，且餐廳人數僅最多只能維持在總容納顧客量的一半，晚餐時段仍保持禁止；另外公務人員在家工作措施再延長1週，至8月9日。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    路邊扒飯惹民怨！ 港府實施2天急轉彎：明起恢復內用、每桌限2人
    2020-07-30 15:48

    路邊扒飯惹民怨！ 港府實施2天急轉彎：明起恢復內用、每桌限2人
    武漢肺炎》香港連續8天確診破百！ 鍾南山：應進行全民檢測
    2020-07-30 11:09

    武漢肺炎》香港連續8天確診破百！ 鍾南山：應進行全民檢測
    新藥上路穩食安 蛋農消費者創雙贏

    新藥上路穩食安 蛋農消費者創雙贏
    武漢肺炎》香港今增128人確診 連5天破百例 消防局也爆群聚感染
    2020-07-26 19:08

    武漢肺炎》香港今增128人確診 連5天破百例 消防局也爆群聚感染
    武漢肺炎》香港8小時暴衝108人確診 創單日新高 特首發布5防疫措施
    2020-07-19 18:02

    武漢肺炎》香港8小時暴衝108人確診 創單日新高 特首發布5防疫措施
    買房除了看建商 營造品質也很重要！

    買房除了看建商 營造品質也很重要！
    國際今日熱門
    2020-07-29 20:17

    廣島原爆將滿75周年 「黑雨」受害者獲認定「被爆者」

    2020-07-29 20:42

    武漢肺炎》美疫情大爆發 CDC坦承：防堵從歐入侵反應太慢

    2020-07-30 01:07

    誰在橋上結婚？路過拍下新人美照 女子推特尋人爆紅

    2020-07-29 23:20

    武漢肺炎》瑪丹娜稱「疫苗已問世卻被藏起」 IG：虛假訊息

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播