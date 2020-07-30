武漢肺炎》香港激增149人確診 破最多紀錄

香港武漢肺炎第三波疫情持續惡化，今天（7月30日）新增149人確診，再次刷新自疫情爆發以來單日確診最多紀錄。（法新社）

2020-07-30 19:33:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情持續惡化，今天（7月30日）更新增149人確診，再次刷新自疫情爆發以來單日確診最多紀錄，同時也是連續9天確診破百例；雖然港府日前下達4項加強防疫的措施，但其中全面禁止餐廳內用的措施激起民怨，繼昨晚（7月29日）緊急開放19個社區中心供民眾用餐外，今天（30日）更重新開放餐廳內用，但僅限早午餐，每桌限制2人。

綜合外媒報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增149人確診，其中有61人感染路徑不明，4人為境外移入，有部分爆發全聚感染的案例有新增確診者，其中發生在上水屠房的群聚感染今天（30日）再新增2人確診，另外還有3人初步確診，目前累計已有10人確診。

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香港醫院管理局表示，有多間醫院發生患者入院治療後才發現確診，其中造成多位同病房的病人需要檢疫，其中明愛醫院有位男童因發燒嘔吐入院治療，結果在昨天確診武漢肺炎，已轉院至瑪嘉烈醫院接受治療，而因為有位病人助理曾接觸過男童的嘔吐物，因此需要檢疫，不過因同病房的2名患者與其家屬因有保持距離，不用檢疫。

此外港府發言人也表示，由於日前發布的4項加強的防疫措施中，禁止餐廳全日內用的措施造成大批民眾不便，因此明日起放寬限制，餐廳在早餐與午餐期間恢復內用，但每桌僅限2人，且餐廳人數僅最多只能維持在總容納顧客量的一半，晚餐時段仍保持禁止；另外公務人員在家工作措施再延長1週，至8月9日。

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