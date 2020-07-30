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    取消參選資格後首發聲！ 黃之鋒：香港步入萬年國代2.0黑暗時代

    黃之鋒對港府大舉DQ候選人的行為表示，香港政權下一步就是借疫情來取消選舉，鋪路讓香港步入「萬年國代2.0」的黑暗時代；他也承諾，會乘載選民期望並繼續抗爭。（路透）

    黃之鋒對港府大舉DQ候選人的行為表示，香港政權下一步就是借疫情來取消選舉，鋪路讓香港步入「萬年國代2.0」的黑暗時代；他也承諾，會乘載選民期望並繼續抗爭。（路透）

    2020-07-30 17:51:42

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會9月改選，民主派有望奪下立法會過半席次，但港府今（30）日大舉DQ（取消資格）12名民主派參選人，其中包括前香港眾志秘書長黃之鋒。黃之鋒對此表示，香港政權下一步就是藉疫情來取消選舉，鋪路讓香港步入「萬年國代2.0」的黑暗時代；他也承諾，會乘載選民期望並繼續抗爭。

    綜合外媒報導，港府選舉主任大規模DQ12人參選立法會的資格，除了前香港眾志秘書長黃之鋒外，尋求連任的現任立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳僑與梁繼昌等4人，新參選的鄭達鴻、鄭錦滿、袁嘉蔚、岑敖暉、劉頴匡、梁晃維與何桂藍等7人全遭DQ。

    「這次DQ規模超出所有人的預計範圍，形勢是嚴峻的」，黃之鋒在臉書表示，今日下午收到選舉主任蔡敏君的信，得知被裁定提名無效的消息，目前他正和律師團隊研究選舉主任的理由。他強調，港府大規模取消參選資格「無異於選舉舞弊」，而國際社會對中共此次舉動也必定看在眼裡。

    黃之鋒遺憾說到，自己未能將初選投給他的31398名選民的託付帶進議會，相當抱歉，但他也絕對不會浪費每位選民的民意授權。「即使政府DQ了我的參選資格，但我1天未被國安法送中，政權也不能DQ我委身於民主運動的資格」。

    黃之鋒引用過去在集會上所說的話「政府要封殺我們的參選之門，我們會開另一道門，去為香港的民主運動找到出路。我曾說過，可能我們以後再沒有機會步入議事堂，但我們能做一世的異見者。如果連監獄的牢獄之災都不能打擊我們的決心，不能夠參選難道就會令到我們從此退卻呢？不會。我們會用行動，而非只是口號，去證明給大家看」。

    黃之鋒表示，未來3年、5年、10年，都有我們這一代，在九七前後，主權移交後出生的一代人，在香港這個家園，繼續奮鬥下去。他有信心表示，即使情況很惡劣，香港人還會有出路。

    黃之鋒最後強調，具體形勢有待他思考，而下一步計畫也會在未來幾天作適時公佈，他承諾，無論任何情況，未來會承載著選民在最後一次自由選舉的授權，以及眾人的期望，繼續投入本地抗爭，「爭取世界與香港人站在同一陣線」。

    黃之鋒臉書全文

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