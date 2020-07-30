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    香港民主派黃之鋒等12人 被取消立法會議員參選資格

    香港立法會9月改選在即，但今日港府大舉DQ（取消資格）多位民主派參選人，包括前香港眾志秘書長黃之鋒在內共有12人遭到DQ。（彭博）

    香港立法會9月改選在即，但今日港府大舉DQ（取消資格）多位民主派參選人，包括前香港眾志秘書長黃之鋒在內共有12人遭到DQ。（彭博）

    2020-07-30 17:21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會9月改選在即，民主派近期氣勢如虹，有望一舉拿下立法會過半席次，然而中共當局與建制派使盡各種手段要阻止民主派奪下立法會主導權，除了傳出港府有意將立法會改選藉疫情惡化為由延後1年外，今日更大舉DQ（取消資格）多位民主派參選人，包括前香港眾志秘書長黃之鋒在內共有12人遭到DQ。

    綜合外媒報導，港府選舉主任大規模DQ12人參選立法會的資格，其中包括多位尋求連任的立法會議員，除了前香港眾志秘書長黃之鋒外，尋求連任的現任立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳僑與梁繼昌等4人，新參選的鄭達鴻、鄭錦滿、袁嘉蔚、岑敖暉、劉頴匡、梁晃維與何桂藍等7人全遭DQ。

    選舉主任認為，何桂藍原則上反對《港版國安法》，聲稱不反對港府維護國家安全的憲制責任屬假象，只為確保提名有效，不接受何已作出一項示明她會擁護《基本法》和效忠港府的聲明，裁定何桂藍提名無效；而裁定梁繼昌提名無效的選舉主任認為，雖梁繼昌未必直接要求或倡議美國制裁行動，但其在促成美國制裁行動中擔負支持或輔助角色，明顯遠遠未能符合擁護《基本法》及保證效忠香港特區的法定要求。

    港府對此發表聲明表示，「支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制」、「進行尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務」、「原則上反對全國人民常委會制定《香港國安法》」、「表明意圖在確保於立法會佔多數後，行使立法會議員權力無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款申請及財政預算案，以逼使政府接受若干政治要求」等，都不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。

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