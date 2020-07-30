為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    路邊扒飯惹民怨！ 港府實施2天急轉彎：明起恢復內用、每桌限2人

    港府要求餐廳一律禁止內用，導致許多民眾只能窩在路邊吃午餐，引發民怨。（路透）

    港府要求餐廳一律禁止內用，導致許多民眾只能窩在路邊吃午餐，引發民怨。（路透）

    2020-07-30 15:48:20

    〔即時新聞／綜合報導〕香港近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，為了防疫，香港政府先前宣布昨（29）日起餐廳一律禁止內用，導致許多香港民眾只能窩在路邊吃午餐，引發極大民怨。港府今（30）日急轉彎宣布，明（31）日起餐廳可恢復日間內用服務，但每桌只限2人。

    綜合港媒報導，香港政府今日表示，經檢視禁止內用的實施情形後，明白此措施對民眾帶來的不便與困難。港府決定明日起餐廳可恢復日間（清晨5時至晚間6時）內用服務，但夜間（晚間6時至翌日清晨5時）仍維持禁止內用。上述措施預計實施至8月4日。

    港府也要求，餐廳提供內用服務時，每桌最多2人，同時間餐廳內人數不得多於座位數的一半，且每桌需間隔至少1.5公尺或設置隔板。餐廳內用民眾除進食外必須一直配戴口罩，餐廳業者要為顧客量體溫並提供消毒洗手液。

    新政策宣布後，有香港民眾認為港府是配合民意、從善如流，不過也反映全面禁止內用的政策很「多餘」。也有民眾認為港府朝令夕改，反映港府事前沒有充分考慮，令人感覺宛如兒戲。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情失控！港府禁止餐廳內用 港民怨聲載道
    2020-07-29 20:49

    疫情失控！港府禁止餐廳內用 港民怨聲載道
    武漢肺炎》香港今增118人確診 累計突破3000人
    2020-07-29 18:21

    武漢肺炎》香港今增118人確診 累計突破3000人
    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫

    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫
    別有「疫」圖？港立法會選舉擬延1年...民主派恐重挫
    2020-07-29 11:51

    別有「疫」圖？港立法會選舉擬延1年...民主派恐重挫
    武漢肺炎》香港今增106人確診 連7日破百 醫療系統壓力遽增
    2020-07-28 18:58

    武漢肺炎》香港今增106人確診 連7日破百 醫療系統壓力遽增
    買房除了看建商 營造品質也很重要！

    買房除了看建商 營造品質也很重要！
    國際今日熱門
    2020-07-29 16:37

    葉門分離主義團體放棄自治 推動和平協議

    2020-07-29 17:01

    武漢肺炎》北韓防疫升級 稱將「滴水不漏」進行清查

    2020-07-29 17:09

    武漢肺炎》拍過最令人心碎的照片 印尼新聞攝影師向醫護致敬

    2020-07-29 18:43

    大阪日增221確診再創新高 知事吉村洋文：疫情正在擴大

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播