路邊扒飯惹民怨！ 港府實施2天急轉彎：明起恢復內用、每桌限2人

港府要求餐廳一律禁止內用，導致許多民眾只能窩在路邊吃午餐，引發民怨。（路透）

2020-07-30 15:48:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，為了防疫，香港政府先前宣布昨（29）日起餐廳一律禁止內用，導致許多香港民眾只能窩在路邊吃午餐，引發極大民怨。港府今（30）日急轉彎宣布，明（31）日起餐廳可恢復日間內用服務，但每桌只限2人。

綜合港媒報導，香港政府今日表示，經檢視禁止內用的實施情形後，明白此措施對民眾帶來的不便與困難。港府決定明日起餐廳可恢復日間（清晨5時至晚間6時）內用服務，但夜間（晚間6時至翌日清晨5時）仍維持禁止內用。上述措施預計實施至8月4日。

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港府也要求，餐廳提供內用服務時，每桌最多2人，同時間餐廳內人數不得多於座位數的一半，且每桌需間隔至少1.5公尺或設置隔板。餐廳內用民眾除進食外必須一直配戴口罩，餐廳業者要為顧客量體溫並提供消毒洗手液。

新政策宣布後，有香港民眾認為港府是配合民意、從善如流，不過也反映全面禁止內用的政策很「多餘」。也有民眾認為港府朝令夕改，反映港府事前沒有充分考慮，令人感覺宛如兒戲。

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