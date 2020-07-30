台海軍情》中國萬噸055級軍艦進行主砲訓練 日夜間實施岸轟射擊

中國解放軍海軍055級飛彈逐艦南昌艦訓練畫面曝光，圖為055級萬噸驅逐艦南昌艦航行在渤海海域。（擷取自「央視軍事」微博）

2020-07-30 15:17:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍海軍055級飛彈驅逐艦南昌艦訓練畫面曝光。中共解放軍海軍某艦艇訓練中心近期召集南昌艦與另外3艘新型艦艇，一同在渤海執行連續10天的射擊訓練，以南昌艦主砲針對岸上目標進行鎖定打擊。

據「央視軍事」微博報導，這次的訓練為「南昌艦主砲對岸射擊訓練」，報導指出中國自主研發的055級飛彈驅逐艦南昌艦，近期在渤海海域某海島外，與其他3艘新型艦艇進行聯演，並且公佈日夜間岸轟射擊訓練影片，稱現場畫面震撼，更引述中國網友留言表示，「看著真過癮」。

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中共055級飛彈驅逐艦為解放軍海軍第4代飛彈驅逐艦，由中國船舶重工集團701研究所設計，目前僅有1艘服役，就是這次訓練畫面曝光的南昌艦，其餘有5艘下水、2艘在建，據了解，南昌艦於今年1月12日正式服役，是首艘在2020年服役中國海軍的軍艦。

2017年這艘滿載排水量超過1萬2000噸的巨獸南昌艦下水時，外媒曾引述專家說法，稱這款中共自製的055級萬噸軍艦可以和美日韓驅逐艦抗衡，因為其可同時搭載100多枚各式垂直發射飛彈，包括反艦飛彈、防空飛彈、反潛飛彈，甚至包括對陸地攻擊的遠程巡航飛彈。

中國解放軍海軍055級飛彈逐艦南昌艦訓練畫面曝光，圖為055級萬噸驅逐艦南昌艦主砲。（擷取自「央視軍事」微博）

中國解放軍海軍055級飛彈逐艦南昌艦訓練畫面曝光，圖為055級萬噸驅逐艦南昌艦夜間打擊岸上目標畫面。（擷取自「央視軍事」微博）

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