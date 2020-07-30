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    英國智庫：德國是中俄干涉歐洲的首要目標 成「新冷戰前線」

    英國智庫指出，德國是中俄試圖干涉歐洲事務​的關鍵目標，因此將成為「新冷戰的前線」。圖為德國總理梅克爾。（路透）

    英國智庫指出，德國是中俄試圖干涉歐洲事務​的關鍵目標，因此將成為「新冷戰的前線」。圖為德國總理梅克爾。（路透）

    2020-07-30 12:41:34

    〔即時新聞／綜合報導〕英國智庫皇家三軍聯合研究院（Royal United Services Institute）29日公布的研究報告指出，德國是中俄試圖干涉歐洲事務​的關鍵目標，將成為「新冷戰前線」。

    根據《美國之音》報導，這份題為《俄中在德國》的研究報告由資深副研究員約翰‧坎夫納（John Kampfner）撰寫，他同時也是《泰晤士報》和《新歐洲報》的專欄作家。

    坎夫納在報告中指出，俄中對德國進行干涉的方式不同，俄羅斯的威脅主要來自於網路攻擊，目的在於破壞人們對民主體制的信任感；中國則將目標鎖定在德國的經濟資產，並試圖擴到大其他層面。

    報告表示，中國近年來與德國媒體的合作，宣傳「一帶一路」等政策。中國在德國實施的宣傳策略，比俄羅斯的破壞活動更為巧妙，中國主導的公眾外交增加，而且越來越有戰略色彩，中國駐柏林大使館、中共對外聯絡部和社群媒體都為此服務。

    報告指出，德國經濟嚴重依賴中國市場，甚至一些領導人對批判中國十分謹慎，導致很多商政界人士正在對現狀進行重新評估。加上美德關係變僵，更加劇了德國對中俄威脅的不安全感。

    報告表示，中國不斷增長的「好鬥性」，逐漸在全球疫情期間顯露，讓德國在內的許多國家重新評估現狀，包含審視本國的醫療供應鏈，以及國家基礎建設的安全性。

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