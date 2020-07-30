為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    韓電競玩家「光復香港」逼中國粗口對手閃退 網︰快學退魔新咒

    中國電競選手劉世宇（比賽ID：Mlxg）日前在直播時和韓國玩家互嗆，對方火大嗆「Free Hong Kong」，讓他嚇到秒關遊戲。（圖截自微博）

    中國電競選手劉世宇（比賽ID：Mlxg）日前在直播時和韓國玩家互嗆，對方火大嗆「Free Hong Kong」，讓他嚇到秒關遊戲。（圖截自微博）

    2020-07-30 14:47:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國前電競選手劉世宇（比賽ID：Mlxg）日前在遊戲直播時和韓國網友互嗆，還以極具中國特色的羞辱詞語回嘴對方，不料韓國玩家竟開大絕，在聊天室打出中國禁語「Free Hong Kong」（光復香港），嚇得Mlxg急忙遮蔽對話框並將遊戲強制關閉。台灣網友笑翻，直說「退魔新咒語快學」！

    綜合媒體報導，退役前效力於中國知名《英雄聯盟》隊伍「RNG」的電競選手劉世宇，28日晚間開遊戲直播和粉絲互動，在隨機組隊時碰上一名韓國玩家，韓國玩家首先嫌棄Mlxg選了沒用的角色，然後開始嘲諷「走開，醜陋的中國人」，而Mlxg也火大開嗆「你媽死了」、「我是你爹」等極具中國特色的羞辱詞語，雙方互罵結束這場遊戲，不料新局開始，兩人狹路相逢，這名韓國玩家直接以「Free Hong Kong」問候，讓Mlxg瞬間手足無措，急忙將對話框移出直播畫面、秒關遊戲。

    對此，台灣網友笑翻，紛紛表示，「新招快學」、「到各個中國直播喊神咒，中國直播484就不用玩了」、「這句厲害到可以搞出人命的」、「超好用 ，根本驅魔符」、「哈哈，晚關直播就出事了」、「笑死，這招太強了」、「跟Taiwan No.1一樣的神奇咒語」、「以後對中國選手不可能輸了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「改革」成禁語？ 中國媒體人專訪文章遭刪
    2020-07-26 22:34

    「改革」成禁語？ 中國媒體人專訪文章遭刪
    網路審查檯面化 中國正式認定「網路審核員」為新工作種類
    2020-07-07 15:08

    網路審查檯面化 中國正式認定「網路審核員」為新工作種類
    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫

    富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫
    寧多花1倍錢買日版...中國封殺動森 騰訊恐成輸家
    2020-05-10 18:41

    寧多花1倍錢買日版...中國封殺動森 騰訊恐成輸家
    「還是聊點別的吧！」中國語音助理實測 敏感度87％網爆笑
    2019-06-11 22:58

    「還是聊點別的吧！」中國語音助理實測 敏感度87％網爆笑
    買房除了看建商 營造品質也很重要！

    買房除了看建商 營造品質也很重要！
    國際今日熱門
    2020-07-29 15:56

    驚悚！女運動員遭控制狂醋夫綁架 塞入曲棍球袋後…送上一束鮮花

    2020-07-29 15:26

    中國離譜「國學」夏令營如邪教 教材充斥血腥照片、女生自稱一臉「賤相」

    2020-07-29 16:37

    葉門分離主義團體放棄自治 推動和平協議

    2020-07-29 15:35

    軍情動態》買20架F-35B戰機原因曝光 南韓離航艦越來越近了

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播