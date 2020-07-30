韓電競玩家「光復香港」逼中國粗口對手閃退 網︰快學退魔新咒

中國電競選手劉世宇（比賽ID：Mlxg）日前在直播時和韓國玩家互嗆，對方火大嗆「Free Hong Kong」，讓他嚇到秒關遊戲。（圖截自微博）

2020-07-30 14:47:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國前電競選手劉世宇（比賽ID：Mlxg）日前在遊戲直播時和韓國網友互嗆，還以極具中國特色的羞辱詞語回嘴對方，不料韓國玩家竟開大絕，在聊天室打出中國禁語「Free Hong Kong」（光復香港），嚇得Mlxg急忙遮蔽對話框並將遊戲強制關閉。台灣網友笑翻，直說「退魔新咒語快學」！

綜合媒體報導，退役前效力於中國知名《英雄聯盟》隊伍「RNG」的電競選手劉世宇，28日晚間開遊戲直播和粉絲互動，在隨機組隊時碰上一名韓國玩家，韓國玩家首先嫌棄Mlxg選了沒用的角色，然後開始嘲諷「走開，醜陋的中國人」，而Mlxg也火大開嗆「你媽死了」、「我是你爹」等極具中國特色的羞辱詞語，雙方互罵結束這場遊戲，不料新局開始，兩人狹路相逢，這名韓國玩家直接以「Free Hong Kong」問候，讓Mlxg瞬間手足無措，急忙將對話框移出直播畫面、秒關遊戲。

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對此，台灣網友笑翻，紛紛表示，「新招快學」、「到各個中國直播喊神咒，中國直播484就不用玩了」、「這句厲害到可以搞出人命的」、「超好用 ，根本驅魔符」、「哈哈，晚關直播就出事了」、「笑死，這招太強了」、「跟Taiwan No.1一樣的神奇咒語」、「以後對中國選手不可能輸了」。

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