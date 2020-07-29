疫情失控！港府禁止餐廳內用 港民怨聲載道

香港武漢肺炎疫情近日失控，目前累計連續8天確診數破百，港府29日實施「禁堂食令」，港媒指出，許多香港人只能露天進食，不滿港府未做好疫情控管，建築工會也在臉書發起「一人一相」活動表示抗議。（圖擷取自Facebook）

2020-07-29 20:49:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日失控，目前累計連續8天確診數破百，港府為了亡羊補牢、加強防疫，今（29）日實施「禁堂食令」，要求所有餐飲只准外賣；對此，港媒指出，許多香港人只能露天進食，不滿港府未做好疫情控管，建築工會也在臉書發起「一人一相」活動表示抗議。

綜合港媒報導，香港武肺第三波疫情持續延燒，不僅連續8天破百例確診，境內累計確診數也突破3000人，香港政府27日宣布升級「限聚令」，要求所有餐飲業者全面禁止內用，僅能提供外送、外帶，新措施從29日開始生效，為期7天直至8月4日。

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根據《立場新聞》報導，港府「禁堂食令」今天上路，引起香港社會怨聲載道，非公司行號從業人員都只能在高溫溽暑的街邊吃午餐，許多香港民眾受訪指出，香港會爆發第三波傳染期，全因港府未做好把關，還有人以澳門為例痛批，港府只顧巴結中國共產黨，防疫政策只是用來「交功課」，讓別人覺得有在做事。

針對香港政府實施「禁堂食令」，「香港建築地盤職工總會」今在臉書發起「一人一相」活動，號召工地從業者們拍照分享中午的用餐情況，向香港政府表達不滿。

「港九搭棚同敬工會」理事長何炳德受訪指出，工人在上班時間日曬雨淋，很希望中午用餐時間能夠去茶餐廳、吹一吹冷氣，「想請香港高官們嘗試一下，能不能在曝曬一個早上之後，拿著飯盒站路邊一邊曬一邊吃，讓他們感受一下」。

針對香港政府實施「禁堂食令」，「香港建築地盤職工總會」今在臉書發起「一人一相」活動，號召工地從業者們拍照分享中午的用餐情況，向香港政府表達不滿。（圖擷取自Facebook）

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