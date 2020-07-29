軍情動態》飛越7000公里 5架飆風戰機飛抵印度準備抗中

為強化對抗中國空軍，印度日前要求法國加速撥交在2016年訂購的36架「飆風」（前5架）戰機，目前首批5架飆風戰機已飛抵印度，加速印度對中軍事部署。圖為印度空軍升空2架蘇愷30戰機（尾端2架）伴飛。（美聯社）

2020-07-29 20:40:24

〔即時新聞／綜合報導〕為強化對抗中國空軍，印度日前要求法國加速撥交在2016年訂購的36架「飆風」（Rafale）戰機，目前首批5架「飆風」戰機今天（7月29日）已飛抵印度，加速印度對中國的軍事部署。

綜合外媒報導，法商達梭公司（Dassault Aviation）發聲明表示，首批飆風戰機已從法國西南部的梅尼亞克（Merignac）起飛，由印度飛行員駕駛飛回印度，預計在7月29日前飛抵印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地。

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而這5架飆風戰機飛行距離高達7000多公里，途中經空中加油機支援後，飛了約7個小時後終於降落在安巴拉空軍基地，當他們飛進印度領空時，印度空軍也起飛了2架蘇愷30（Su-30MKI）戰鬥機護衛。

印度總理莫迪（Narendra Modi）與國防部長國防部長辛格（Rajnath Singh）都在推特分享飆風戰機降落在空軍基地的畫面，辛格更強調，如果有人對印度空軍增添新武器而說三道四，「那應該與想挑戰印度領土完整的是同一批人」。

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