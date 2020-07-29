嚇死！雲霄飛車卡高空2小時 遊客崩潰大哭

英國主題樂園「幻想島」（Fantasy Island）雲霄飛車上在45公尺高空，數十名乘客受困近2小時。（圖片截取自Julie Day Sadler Photography的臉書專頁）

2020-07-29 21:04:31

〔即時新聞／綜合報導〕遊樂園是不少家庭遊玩的好去處，驚險的雲霄飛車更是大小朋友的最愛。但英國的遊樂園卻發生了一起尷尬的雲霄飛車停駛意外，器材故障導致數十名的乘客受困近2小時，在工作人員一番維修後，終於順利將乘客送回地面。

根據英國《太陽報》報導，英國林肯郡斯凱格內斯的主題樂園「幻想島」（Fantasy Island）在當地時間26日的下午發生器材故障，造成雲霄飛車在最高的坡道頂端停住，數十名乘客困在45公尺高空上將近2小時，在工作人員排除問題後，才安全地被帶回地面。

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乘客塔里（Carly Tarry）說，當時她和女兒、姪子、姪女一同搭乘，「這次的事故嚇壞了車上的年輕乘客，有些人甚至因此落淚」，她心有餘悸地說，「它在到達最高處突然停下，然後稍微向下滑後又再度停止」，場面令人怵目驚心。

工作人員花了近2個小時才完成救援，塔里說，姪子跟姪女餘悸猶存放聲尖叫，前方的乘客也崩潰大哭，她的女兒卻請工作人員先安撫受驚的民眾，成熟的表現讓她感到相當驕傲。

園方發言人則說，他們在事件發生5分鐘內就掌握狀況並安撫乘客，因為器材的故障而觸發了某道安全系統，才導致車輛停止並鎖死，目前已恢復正常運作。園方強調，自1999年以來，有數百萬名遊客乘坐過雲霄飛車，相當安全，這次是偶發意外。

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