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    中國恐延長現任立法會 黃之鋒：台灣萬年國代在港重現

    香港以防疫為由，有意提呈請中國人大決議將選舉後延1年。前香港眾志秘書長黃之鋒（左1）痛批，香港恐怕就此向「萬年國代2.0」時代邁進。（歐新社檔案照）

    香港以防疫為由，有意提呈請中國人大決議將選舉後延1年。前香港眾志秘書長黃之鋒（左1）痛批，香港恐怕就此向「萬年國代2.0」時代邁進。（歐新社檔案照）

    2020-07-29 18:37:50

    〔即時新聞／綜合報導〕香港原定9月舉行立法會選舉，民主派氣勢高漲，但傳出香港特區政府以防疫為由，有意提呈請中國人大決議，將選舉延後1年，也就是說現任議員將強行延任一年。前香港眾志秘書長黃之鋒痛批，這樣的做法根本是「捨易取難」；這樣的先例一開，香港恐怕會與台灣威權時期一樣，邁進「萬年國代2.0」時代。

    黃之鋒今（29）日在臉書PO文指出，國民政府1949年遷台前選出第一屆民意代表，後來國共內戰失利，以改選無法舉辦為由延任一年。雖然政府一度承諾會盡速辦理選舉，但卻「一年復一年」持續43年，形成國代年齡近百，甚至吊鹽水仍要進國會的現象；「黨外人士」雖然靠極少數增選議席進到國會，但面對多數議席原封不動的情況，也難以推動民主化。

    黃之鋒說，「萬年國會」長期配合政府擴權，除了容許蔣介石無限連任變成「終身制」、自行通過議案延長國代任期，甚至通過授權總統設立動員戡亂機構，藉此監控台灣民眾，打壓民主運動，「這些狀況，實在無異於2020年，經已設立『國安公署』的香港。」

    黃之鋒寫道，面對疫情，世界各地多達30個國家仍照常辦理選舉，反觀香港自詡為「國際城市」，卻一味要求「押後選舉」，本地法律《立法會條例》不用，捨易取難提請北京人大釋法，明顯是為保皇黨選情告急，多於疫情告急。

    黃之鋒痛批，香港走向「萬年國代2.0」，直接向世界表明，現今特區官員為向北京表忠而全面「向左轉」，也說明香港已沒有制度基礎，可以保障國際社會對這個「前國際大都會」的信心；同時，政權部署明顯是打算在開啟先例以後，密謀在感覺到社會形勢對己方不利，便繼續在未來凌駕憲法押後選舉。

    黃之鋒全文

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