關休士頓中領館 美媒：舊金山領館才是諜報中心

美國上週勒令中國駐休士頓總領事館關閉，並指控中國外交人員把那裡變成了非法的間諜中心；根據外媒報導，舊金山與紐約總領事館，才是中國在美國的諜報中心。圖為中國駐舊金山總領事館。（法新社）

2020-07-29 16:27:36

〔中央社〕美國上週勒令中國駐休士頓總領事館關閉，並指控中國外交人員把那裡變成了非法的間諜中心；但根據本週的報導，舊金山與紐約總領事館，才是中國在美國的諜報中心。

「紐約郵報」（New York Post）報導，美國下令關閉中國駐休士頓總領事館時，國家安全會議（National Security Council）發言人說，這是為了「保護美國智慧財產與美國人的私人資訊」。

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但問題是，休士頓總領事館並非中國諜報中心，中國共產黨在美國間諜活動有兩個熱點，分別是舊金山和紐約市總領事館。

美國前情報官員本週告訴新聞網站Axios：「舊金山（總領事館）才是重中之重，但美國不會關了它。」

紐約與舊金山總領事館關閉的可能性，都不像休士頓總領事館那麼高，因為川普政府似乎只想殺雞儆猴。

中國長期被控利用大使館與領事館進行可疑活動，例如蒐集維吾爾人以及中國異議組織情報，還有對中國學生施加控制。

「中國學生學者聯合會」（The Chinese Students and Scholars Association, CSSA）一位主席2018年就曾告訴「外交政策」（Foreign Policy）雜誌：「我覺得領事館試圖控制中國學生學者聯合會的傾向愈來愈高。」

根據Axios，大使館和領事館付錢給學生，要他們參與歡迎中國領袖的活動，以及要求中國學生學者聯合會的主席舉行黨思想研討會，並對中國政府傳送照片，「確保服從」。

舊金山總領事館的重要性向來又比紐約重要，灣區（Bay Area）的外國情報活動著重在蒐集鄰近矽谷的貿易機密與科技。

某情報官員2018年告訴Axios：「這是情報蒐集非常細微的形式，商業的連結和商業的導向更多。」

這位消息人士還說，這個地區的間諜「根本就是大隱隱於市」。

除了蒐集科技機密，中國官員也長期重視美國內部政情的情報蒐集。

政治新聞網站POLITICO 2018年報導說，民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）加州辦公室一位神通廣大的職員被中國政府吸收，向中國彙報美國政情。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）當時報導，范士丹僱用這名中國間諜當司機、辦公室雜工、亞裔社群聯絡人近20年。

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