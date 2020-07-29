大阪日增221確診再創新高 知事吉村洋文：疫情正在擴大

大阪今日新增了221例確診，刷新紀錄。（歐新社）

2020-07-29 18:43:02

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在日本延燒，大阪今日新增了221例確診，不但刷新最高單日確診紀錄，也是第一次單日新增超過200例確診。

綜合日媒報導，日本疫情嚴峻，大阪繼昨（28）日新增155例確診創下單日新高紀錄後，今日馬上以221例確診刷新紀錄，同時也是首次突破200例。

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根據《NHK》 報導，大阪府知事吉村洋文表示，疫情正在擴大，「我認為感染者的數量將來會增加」。他指出，政府現在必須防止病毒傳染給老年人和高危險族群，也需要提醒2、30歲的人提高警覺。他表示，已經要求市民採取適當行動，避免感染進一步蔓延。

大阪市市長松井一郎表示，目前只會在已經確認出現感染情形的地區進行封閉管制，他將和大阪府討論相關辦法。另外，他也提出政策，讓受疫情影響的商家關閉10天，並支付10萬日圓（約新台幣2萬8000元）作為補償。對於疫情，松井一郎也表示，「即便這一次我們能抑制感染，我們仍需面對第三波、第四波疫情來襲」。

日本今日增加1002例確診，為該國單日確診新高紀錄，也是首次全國單日超過1000人確診。截至下午5時，根據NHK統計，東京確診感染總數為1萬1861人，全日本則為3萬3247人。

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