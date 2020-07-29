中國離譜「國學」夏令營如邪教 教材充斥血腥照片、女生自稱一臉「賤相」

中國「遼寧撫順傳統文化研究會」近日舉辦青少年國學夏令營，教學影片中充斥大量血腥照片，灌輸離譜且不合邏輯的言行。（圖截自微博影片）

2020-07-29 15:26:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國「遼寧撫順傳統文化研究會」因2017年時在各地開辦「女德班」，講師灌輸年輕女學員離譜的男尊女卑思想、言行，被中國網友痛罵是「女奴班」，後來因「無教學證照」被要求停辦，近日有中媒發現該研究會又重出江湖，偷辦青少年「國學」夏令營，教學影片也流出，只見片中女學員不斷羞辱自己，還說「如果沒有學習傳統文化，肯定就得胃癌了」，影片中出現大量血腥照片，讓中國網友怒轟根本是「邪教」。

根據中媒《梨視頻》報導，惡名昭彰的「遼寧撫順傳統文化研究會」25日重出江湖，在山東曲阜舉辦15天青少年「國學」夏令營，每人收費5250元人民幣（約台幣2萬1935元），每天學員都需觀看「教學影片」。

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片中女生頂著學生頭、穿著傳統服飾，講述自己在接受「傳統文化思想」後如何改變，稱過去自己「天天帶著一副賤相，真是傷風敗德」，又說自己因為「邪淫」，導致「腎精」、「脊髓液」、「腦脊液」大量流失，整日萎靡不振，經常胃痛，「幸虧我學習了傳統文化，不然我就得胃癌了」，又說只有「不正經」的女生才會戴隱形眼鏡，之後播放大量眼睛出血、長出寄生蟲等血腥且噁心的照片，讓學員心生恐懼。此外，夏令營也未遵守防疫準則、衛生環境堪憂，讓中國網友痛罵根本是邪教組織。

事實上，早在2017年時該研究會就因開辦「女德班」，灌輸女學員誇張的男尊女卑思想，稱女子應「打不還手，罵不還口，逆來順受，堅決不離」、「女人就要少說話，多幹活，閉好自己的嘴」、「女人不應該往上走，就應該在最底層」、「女子點外賣就是懶惰不守婦道」，甚至還要跪在孔子像前懺悔自己妝容太濃豔，表示「悔改」。引發熱議，後因「無教學證照」被地方政府要求停辦，但現在死灰復燃也讓網友質疑，是否另有隱情。

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