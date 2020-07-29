為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國離譜「國學」夏令營如邪教 教材充斥血腥照片、女生自稱一臉「賤相」

    中國「遼寧撫順傳統文化研究會」近日舉辦青少年國學夏令營，教學影片中充斥大量血腥照片，灌輸離譜且不合邏輯的言行。（圖截自微博影片）

    中國「遼寧撫順傳統文化研究會」近日舉辦青少年國學夏令營，教學影片中充斥大量血腥照片，灌輸離譜且不合邏輯的言行。（圖截自微博影片）

    2020-07-29 15:26:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「遼寧撫順傳統文化研究會」因2017年時在各地開辦「女德班」，講師灌輸年輕女學員離譜的男尊女卑思想、言行，被中國網友痛罵是「女奴班」，後來因「無教學證照」被要求停辦，近日有中媒發現該研究會又重出江湖，偷辦青少年「國學」夏令營，教學影片也流出，只見片中女學員不斷羞辱自己，還說「如果沒有學習傳統文化，肯定就得胃癌了」，影片中出現大量血腥照片，讓中國網友怒轟根本是「邪教」。

    根據中媒《梨視頻》報導，惡名昭彰的「遼寧撫順傳統文化研究會」25日重出江湖，在山東曲阜舉辦15天青少年「國學」夏令營，每人收費5250元人民幣（約台幣2萬1935元），每天學員都需觀看「教學影片」。

    片中女生頂著學生頭、穿著傳統服飾，講述自己在接受「傳統文化思想」後如何改變，稱過去自己「天天帶著一副賤相，真是傷風敗德」，又說自己因為「邪淫」，導致「腎精」、「脊髓液」、「腦脊液」大量流失，整日萎靡不振，經常胃痛，「幸虧我學習了傳統文化，不然我就得胃癌了」，又說只有「不正經」的女生才會戴隱形眼鏡，之後播放大量眼睛出血、長出寄生蟲等血腥且噁心的照片，讓學員心生恐懼。此外，夏令營也未遵守防疫準則、衛生環境堪憂，讓中國網友痛罵根本是邪教組織。

    事實上，早在2017年時該研究會就因開辦「女德班」，灌輸女學員誇張的男尊女卑思想，稱女子應「打不還手，罵不還口，逆來順受，堅決不離」、「女人就要少說話，多幹活，閉好自己的嘴」、「女人不應該往上走，就應該在最底層」、「女子點外賣就是懶惰不守婦道」，甚至還要跪在孔子像前懺悔自己妝容太濃豔，表示「悔改」。引發熱議，後因「無教學證照」被地方政府要求停辦，但現在死灰復燃也讓網友質疑，是否另有隱情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    買翻牆軟體上境外色情網站 中國男被抓包吞警告處罰
    2020-07-29 13:52

    買翻牆軟體上境外色情網站 中國男被抓包吞警告處罰
    中國校園宣揚「貞節女子後代更聰明」 理由太奇葩
    2020-07-28 09:04

    中國校園宣揚「貞節女子後代更聰明」 理由太奇葩
    振興三倍券促進買氣 攤商很有感！

    振興三倍券促進買氣 攤商很有感！
    四川中學傳單為髮禁造型取怪名 侮辱性名稱引爭議
    2019-11-30 17:14

    四川中學傳單為髮禁造型取怪名 侮辱性名稱引爭議
    網傳新訓強逼女員工舔胸「破冰」 阿里巴巴否認
    2018-05-22 23:10

    網傳新訓強逼女員工舔胸「破冰」 阿里巴巴否認
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    國際今日熱門
    2020-07-28 16:31

    驚！美緬因州首見鯊魚襲擊致死 女子游泳遭咬傷重不治

    2020-07-28 16:54

    考上清大跪謝爸？中國女遭揭作秀 影片被自家網友轟爆下架

    2020-07-28 17:01

    軍情動態》海風聯演落幕 烏克蘭Su-27戰機成功護衛美巡邏機

    2020-07-28 16:54

    武漢肺炎》日本疫情延燒！愛知縣首次單日突破100例確診

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播