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    蔥蒜、葡萄酒能抵禦「超級細菌」 中世紀療法登權威期刊

    研究人員在一份1000年前中世紀手稿中發現神奇配方，該方主要由洋蔥、大蒜、葡萄酒及膽鹽（bile salt）組成。（此為示意圖，資料照）

    研究人員在一份1000年前中世紀手稿中發現神奇配方，該方主要由洋蔥、大蒜、葡萄酒及膽鹽（bile salt）組成。（此為示意圖，資料照）

    2020-07-29 15:02:36

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著抗生素數十年來被頻繁使用，越來越多擁有多重抗藥性的「超級細菌」出現，人類在抵禦病魔的路上日漸艱辛，科學家也嘗試著在時間耗盡前找尋抗生素的替代品。最新研究顯示，科學家在一份中世紀手稿中看到勝利的曙光。

    根據《CNN》報導，今日發表於權威期刊《科學報告》（Scientific Reports）的報告中，研究人員在一份1000年前中世紀手稿中發現神奇配方，該方主要由洋蔥、大蒜、葡萄酒及膽鹽（bile salt）組成，是當時相當流行的自然療法，而最新研究則證明了此配方對超級細菌的功效，並詳述了其作用原理及實踐應用的方式。

    這種療法具有解決生物膜感染問題的潛力，後者每年在全球造成巨大的人命、金錢損失，尤其是糖尿病患者。生物膜意味著層層堆疊在人體或植體表面的穩固病原體「膜」，植入人體的外來物對病原體而言是良好溫床，使得細菌容易附著其上，而又因不易清除、短期無法移除體外等特性，細菌組成的生物膜將持續擴大，增加病患產生重症甚或死亡的可能。

    報告指出，這份良方正受到學界積極研究，使其得以安全地運用在臨床項目上，來對抗已對任何抗生素治療產生完全抗藥性的超級細菌，是為數眾多病患的救命福音。

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