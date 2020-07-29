航空業低迷不振 國際航協：2024年才能恢復客運量

國際航協預估，全球航空客運量要回到疫情之前的水平，得等到2024年才能恢復。總幹事朱尼亞克呼籲各國政府，應該對航空業祭出相關的救濟措施。（法新社）

2020-07-29 11:39:06

〔即時新聞／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，航空業遭受重創，不少國際航空甚至在這一波衝擊下破產或歇業。根據國際航空運輸協會（IATA，國際航協）預估，全球航空客運量要回到疫情之前的水平，得等到2024年才能恢復，比先前的預估又更晚了1年。

外媒報導指出，國際航協28日宣布，全球航空客運量要到2024年才會恢復，在這份預測中國際航協表示，包含發展中國家和美國對疫情的管控進展緩慢，但這些國家就佔40%的國際航空市場，以今年6月來說，客運量較去年同期下降超過86%。根據先前的旅客調查顯示，高達55%的旅客並不打算在今年旅行，比4月所預測的46%還要更糟。

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報導指出，除了美國疫情持續嚴峻，美國大型航空公司的飛行需求持續下降，企業也削減其公司差旅預算，轉向使用視訊會議來取代。失業率上升以及因疫情面臨的健康風險，也影響消費者的旅行慾望及航空旅行信心。針對疫情復發讓一些國家再度加嚴管控措施，國際航協總幹事朱尼亞克（Alexandre de Juniac）也批評，運量恢復的速度非常緩慢，走走停停式的重啟破壞消費者信心，他也引述WHO稱「完全限制人們外出是不可行的」的論點，呼籲應進行有針對性及提前規劃的旅行方式，各國政府也應該對航空業祭出相關的救濟措施。

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