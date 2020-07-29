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    美澳高層挺台！聯合聲明稱強化支持台灣決心

    左至右為澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、美國務卿龐皮歐、美國防部長艾斯培（Mark Esper）。（路透）

    左至右為澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、美國務卿龐皮歐、美國防部長艾斯培（Mark Esper）。（路透）

    2020-07-29 07:15:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）28日與國務卿龐皮歐、澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）進行磋商，並在會後發表聯合聲明，批評中國對區域和平的破壞，並提到台灣在印太地區的重要作用。

    艾斯培表示，美澳關係對於全球穩定、安全與繁榮至關重要，並稱雙方對印太的自由開放有共同願景，在太平洋中，所有國家都可以享有利益，以自由、公平和互惠的貿易為準，各國均遵守國際規則。

    艾斯培表示，雙邊還討論了中國破壞穩定的活動，以及對其他國家的施壓，他說，美國讚揚澳洲在5G項目上排除華為，保護了美澳雙邊合作的完整性。雷諾茲則指出，與艾斯培簽署了印太國防合作協議，在未來10年推動國防合作，並同意加深與美國在國防科學和產業上的合作。

    雙邊在聯合聲明中也提到台灣在印太區域的重要作用，以及與台灣保持牢固的非正式關係，支持台灣加入不是以主權國家為前提的國際組織，以及以賓客、觀察員身分參與以主權國家為前提的國際組織，美澳強調，近期事件強化雙邊支持台灣的決心，兩岸的紛爭應和平處理，並符合雙邊人民的意願，此外雙邊也稱將提升與台灣的捐助協調，聚焦於對太平洋島國的發展協助。

    另外，美澳也對中國違反中英聯合聲明表示關切，尤其是港版國安法的部分，違反了言論自由和和平集會的權利，雙邊也對中國壓迫新疆維吾爾族的行為表示深切關注。

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