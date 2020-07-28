門鈴半夜2點響不停…他用監視鏡頭錄下「超毛影像」

澳洲一名網友家的門鈴在凌晨2點響個不停，直到看到門鈴攝影鏡頭，才發現是一隻渾身是毛的「獵人蛛」幹的好事。（擷取自Reddit）

2020-07-28 23:05:14

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名網友近日在論壇表示，他家的門鈴在凌晨2點響個不停，直到看到門鈴攝影鏡頭，才發現是一隻渾身是毛的「獵人蛛」幹的好事。相關影音PO出後，很快地在網路上引起迴響。

該網友日前在美國論壇Reddit上PO文，以標題「老朋友在凌晨2點一直按我的門鈴」，分享這段獵人蛛來訪的影片。影片中一開始，就看到一隻長滿毛的觸角伸到鏡頭前，接著鏡頭就被蜘蛛的軀幹給完全遮住。不過原PO說，他並不害怕這種生物，過往他就常用容器從家中抓蜘蛛再放到外頭。

請繼續往下閱讀...

據了解，獵人蛛是一種原產於澳大利亞的無毒性巨型蜘蛛，是當地人的肉食來源之一。這種蜘蛛不會結網，體型雖巨大，移動速度卻相當快速，並依靠速度來獵食。

對此，網友紛紛說，「真是『可愛』的鄰居」，有網友推測，可能是攝影鏡頭的紅外線溫度吸引了蜘蛛，導致牠在鏡頭前不肯離去；也有網友認為，是紅外線吸引了昆蟲，進而吸引了蜘蛛。也有網友提出疑惑詢問，「這種蜘蛛是不是很常出現在家裡？」當地網友則回應，「要取決於你住在哪，我一年會看到4到5隻」、「我洗澡時曾在浴室看到一隻，還爬到我腿上」。

影音請見Reddit

影片中一開始，就看到一隻長滿毛的觸角伸到鏡頭前，接著鏡頭就被蜘蛛的軀幹給完全遮住。（擷取自Reddit）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法