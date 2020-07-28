蘭沙市首例！印尼婦女線上拉皮條 公開挨近百鞭

2名婦女27日被公開處以近100次鞭刑，為印尼亞齊省蘭沙市（Langsa city）首個因「拉皮條」受刑的案例。圖為亞齊省鞭刑示意圖。（法新社）

2020-07-28 23:38:43

〔即時新聞／綜合報導〕印尼亞齊省（Aceh）為該國唯一一個實施伊斯蘭教法的地區，常針對通姦、賣淫、飲酒、賭博、同性戀等教法所不允許的「道德罪刑」公開鞭打民眾。2名婦女因在網路上廣告性服務，27日被公開處以近100次鞭刑，為亞齊省蘭沙市（Langsa city）首個因「拉皮條」受刑的案例。

《法新社》報導，儘管亞齊省因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）禁止人群群聚，但行刑時仍有數十人圍觀拍照，2名婦女也並未配戴口罩。蘭沙市伊斯蘭教法機構負責人Aji Asmanuddin說，2名女性與其他5名性工作者在3月被捕，若5名性工作者經查也違反伊斯蘭法，未來也將受罰。

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Aji Asmanuddin表示，此為該市首個因拉皮條被處刑的案例，但他相信還有很多漏網之魚，只是目前政府並未有合適的監督工具，但他指出，蘭沙市相關負責單位正非常努力打擊該區蓬勃發展的性交易。

人權團體多次抨擊鞭刑和讓公眾圍觀處刑過程的殘酷規範，印尼總統佐科威（Joko Widodo）也呼籲亞齊省停止該種懲罰方式；但鞭刑在亞齊省大多數的穆斯林人口中卻獲得廣泛支持。

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印尼亞齊省（Aceh）為該國唯一一個實施伊斯蘭教法的地區，常針對通姦、賭博、同性戀等教法所不允許的「道德罪刑」公開鞭打民眾。圖為鞭刑後民眾被攙扶示意圖。（法新社）

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