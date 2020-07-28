Black大寫white不用 美聯社改體例反掀論戰

美聯社（AP）上月宣布今後報導提及非裔族群或文化時，字首一律改為大寫Black以示尊重，但今天又規定提及白人及相關事物時，white不用大寫，反倒掀起歧視論戰。（美聯社）

2020-07-28 19:00:14

〔中央社〕美聯社（AP）上月宣布今後報導提及非裔族群或文化時，字首一律改為大寫Black以示尊重，但今天又規定提及白人及相關事物時，white不用大寫，反倒掀起歧視論戰。

美聯社解釋，白人普遍而言並沒有太多共享的歷史與文化，也未有因為膚色而遭受歧視的經驗。

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美國非裔男子佛洛伊德（George Floyed）遭警方壓頸致死後，引發全美對於警界改革與南方邦聯時期象徵的檢討，促使許多新聞機構檢視自身相關做法和人事。體例手冊在新聞業頗具影響力的美聯社也於上月19日宣布，將以字首大寫的Black代稱非裔。

從別的角度看，決定white字首是否大寫恐更為棘手。美國國家黑人記者協會（NABJ）與部分非裔學者先前就表示，white也應大寫。

然而美聯社副社長丹尼塞夫斯基（John Daniszewski）在今天給員工的備忘信裡說：「我們同意白人膚色會影響體制的不公平與不平等，我希望我們新聞業能堅定地探討這些問題。」

「但將white字首大寫，也就是白人至上主義者已沿用的習慣，將有不經意地合理化這類信念的風險。」

美國廣播公司新聞網報導，除美聯社，哥倫比亞新聞評論（Columbia Journalism Review）、華爾街日報、紐約時報、今日美國報、洛杉磯時報、國家廣播公司新聞網、芝加哥論壇報等美國媒體，近來都宣布稱非裔時Black字首要大寫，但沒規定提及白人時white字首也要大寫。

紐約時報5日對其決定提出解釋：「白人不像非裔代表著共同的文化和歷史。」

不過美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）和「聖地牙哥聯合論壇報」（The San Diego Union-Tribune）則表示，他們將把White字首大寫，並指出這種方式與非裔（Black）、亞裔（Asian）、拉丁裔（Latino）等其他族裔的用法一視同仁。

福斯新聞表示，他們的作法是根據美國國家黑人記者協會的建議；哥倫比亞廣播公司新聞網的規定較特別，提及白人事物時White大寫，但當提及白人至上主義、白人民族主義分子或白人特權等辭彙時就不用。

一些倡議兩個字都該大寫者認為，若Black大寫white卻不用，事實上仍是反非裔的表現，因為這等於刻意要凸顯「非裔」與白人不同。

芝加哥大學族群與教育社會學家尤英（Eve Ewing）在網站撰文，認為white維持小寫，「等於又是在保持白人事物與眾不同的必然與清新」。

紐約大學（New York University）哲學教授阿比亞（Kwame Anthony Appiah）也在「大西洋月刊」（The Atlantic）裡提到，將white大寫可讓種族主義者沒法高高在上，這樣做也可讓他們不再「與規範有刺眼的扞格」。

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