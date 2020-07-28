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    不爽龐皮歐制裁華為 華春瑩氣炸批：美國才是侵犯人權者

    美國國務卿龐皮歐昨日在推特上推文附圖寫著「如果和華為做生意，就是和侵犯人權者做生意」，對此中國外交部發言人華春瑩相當不滿，回擊稱美國才是最大的侵犯人權者。（路透）

    美國國務卿龐皮歐昨日在推特上推文附圖寫著「如果和華為做生意，就是和侵犯人權者做生意」，對此中國外交部發言人華春瑩相當不滿，回擊稱美國才是最大的侵犯人權者。（路透）

    2020-07-28 22:09:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）昨（27）日在推特上表示，將對涉及侵害人權的中國科技公司員工，實施簽證限制，並附上一張圖寫著「如果和華為做生意，就是和侵犯人權者做生意」，對此中國外交部發言人華春瑩相當不滿，回擊稱美國才是最大的侵犯人權者。

    龐皮歐昨日推文表示，中國科技公司如華為的員工，為侵害人權的政權提供實質協助者，將遭到簽證限制的制裁。而推文中的圖片上則寫著「如果和華為做生意，就是和侵犯人權者做生意」。

    對此華春瑩也在推特上回擊「很諷刺」，批美國以國安因素威脅他國別和華為做生意，「美國無法提供任何證據後便開始轉向人權議題」。華春瑩指控，美國才是最大的侵犯人權者，正以人權為藉口來打壓一間中國公司。

    華春瑩推特全文

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