不爽龐皮歐制裁華為 華春瑩氣炸批：美國才是侵犯人權者

2020-07-28 22:09:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)昨(27)日在推特上表示,將對涉及侵害人權的中國科技公司員工,實施簽證限制,並附上一張圖寫著「如果和華為做生意,就是和侵犯人權者做生意」,對此中國外交部發言人華春瑩相當不滿,回擊稱美國才是最大的侵犯人權者。

龐皮歐昨日推文表示,中國科技公司如華為的員工,為侵害人權的政權提供實質協助者,將遭到簽證限制的制裁。而推文中的圖片上則寫著「如果和華為做生意,就是和侵犯人權者做生意」。

對此華春瑩也在推特上回擊「很諷刺」,批美國以國安因素威脅他國別和華為做生意,「美國無法提供任何證據後便開始轉向人權議題」。華春瑩指控,美國才是最大的侵犯人權者,正以人權為藉口來打壓一間中國公司。

華春瑩推特全文

#US has been threatening others not to do business with #Huawei for national security reasons. After failing to provide any evidence, they now turn to human rights. The biggest HUMAN RIGHTS ABUSER is using human rights as an excuse to repress a Chinese company. How ironic! pic.twitter.com/HakdBLfVZ5