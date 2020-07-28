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    重慶路人突陷2樓深天坑影片曝光！ 網驚：豆腐渣工程再現？

    2名女子走在人行道上，道路突然坍塌。（圖截自微博影片）

    2名女子走在人行道上，道路突然坍塌。（圖截自微博影片）

    2020-07-28 14:48:05

    〔即時新聞／綜合報導〕人常說禍從天降，但誰能想到「災禍」可能也會突然出現在腳下。中國重慶昨（27）日晚間發生道路塌陷意外，當時2名路人正悠閒走在人行道上，不料腳下地面突然坍塌，2人瞬間掉落巨坑。中國網友看到影片後嚇傻，質疑「又是基礎建設豆腐渣工程」，又罵「中國的公共設施有安全的嗎」？

    重慶武隆27日晚間南濱路二橋附近的人行道突然塌陷，有2名行人直墜巨坑。影片中可見，2人走到一半，腳下路面突然鬆動，接著快速塌陷，2人一度想牽手互助、走避，卻連人帶護欄一起跌落近2層樓深的大洞中，瞬間消失在畫面，所幸及時送醫治療，無生命危險。

    驚悚畫面一出，中國網友紛紛留言表示，「嚇死人了！」、「有些人走著走著就散了」、「中國的公共設施有安全的地方嗎？」、「估計以後都不敢出門散步了…」、「身體沒大礙，心理陰影一輩子也去不掉」，也有人嘲諷「專家不會給我們說：是人超重，把路壓塌了吧？」、「基建狂魔，豆腐渣製造狂魔」、「反正是路人超重，不肯能是豆腐渣工程」，但也有網友表示，可能是因連日暴雨影響，使路基鬆垮。

    重慶人行道突然坍塌，出現大坑。（圖截自微博影片）

    重慶人行道突然坍塌，出現大坑。（圖截自微博影片）

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