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    厄瓜多外海出現大量中國漁船 海洋生態恐面臨危機

    厄瓜多政府近日發現，加拉巴哥群島周圍海洋有大量中國漁船出沒，海洋生物多樣性恐受威脅。圖為2017年涉嫌濫捕海洋保護區鯊魚的中國漁船。（歐新社資料照）

    厄瓜多政府近日發現，加拉巴哥群島周圍海洋有大量中國漁船出沒，海洋生物多樣性恐受威脅。圖為2017年涉嫌濫捕海洋保護區鯊魚的中國漁船。（歐新社資料照）

    2020-07-28 14:07:20

    〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多加拉巴哥群島（Galápagos Islands）1978年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，是全球鯊魚種類最豐富的地區之一。厄瓜多政府近日發現，加拉巴哥群島周圍海洋出現大量中國漁船，海洋生物多樣性再次受到威脅。

    綜合外媒報導，厄瓜多海軍近期在加拉巴哥群島周遭海洋發現約260艘中國漁船，是近年最大規模的船隊之一。厄瓜多國防部長賈林（Oswaldo Jarrin）表示，自從發現船隊以來，海軍持續對漁船進行監視。當局將繼續保持警戒，在沿海巡邏，避免再次發生2017年的事件。

    據報導，厄瓜多當局2017年在加拉巴哥群島海洋保護區（The Galápagos Marine Reserve），查獲中國漁船載有300噸漁獲，其中多數是保育類的瀕危鯊魚。

    前環境部長卡卡瓦德斯（Yolanda Kakabadse）表示，漁船的出現對脆弱的海洋生態系統帶來嚴重破壞的可能性，大規模的船隊的侵略性，對當地的海洋物種帶來巨大的威脅。

    基多（Quito）前市長塞維利亞（Roque Sevilla）則表示，中國在保護區邊境猖獗的捕魚活動，破壞了厄瓜多保護加拉巴哥群島海洋生物的努力。塞維利亞補充，將要求中國漁船撤離。

    據報導，加拉巴哥群島海洋保護區是全球鯊魚種類最豐富的地區之一，其中也包括瀕危的鯨魚和雙髻鯊。加拉巴哥群島以獨特的野生動植物文明，每年吸引約25萬遊客來訪，聯合國教科文組織也將此群島形容為「活著的博物館」和「演化的展現」。

    厄瓜多目前也正試圖與鄰國哥斯大黎加、巴拿馬和哥倫比亞合作，建立海洋保護走廊，封鎖重要的海洋生物多樣性地區。

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