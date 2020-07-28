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    長江3號洪水形成 中國專家稱：只淹到膝蓋 水稍微大一點

    針對第3波洪水已在長江上游形成，預估接下來將有洪峰衝擊，長江電力三峽梯調主任助理鮑正風卻稱，洪水可以淹到一個成年人的頸部，而今年的洪峰大概只會淹到膝蓋左右。（圖擷自微博）

    針對第3波洪水已在長江上游形成，預估接下來將有洪峰衝擊，長江電力三峽梯調主任助理鮑正風卻稱，洪水可以淹到一個成年人的頸部，而今年的洪峰大概只會淹到膝蓋左右。（圖擷自微博）

    2020-07-28 11:39:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期持續遭受暴雨及洪災，水利部26日更宣布「長江2020年第3號洪水」已在上游形成，預估水庫最大入庫流量將達每秒6萬立方公尺左右，不過有專家指稱，今年的洪水「只是」比平常的洪水「稍微要大一點點」的等級，依照三峽大壩的防洪能力，若洪水可以淹到一個成年人的頸部，今年的洪峰大概只會淹到膝蓋左右。

    中國長江流域自7月起持續遭受洪災，在接連迎來今年第1號、第2號洪水後，水利部26日指第3波洪水也已在上游形成，預估接下來將有洪峰衝擊。不過長江電力三峽梯調主任助理鮑正風在接受中國官媒《央視》採訪時卻稱，第3號洪水的洪峰流量60000立方米每秒，是大壩建立以來洪峰排名的第5位，他宣稱今年的洪水應該是一個比一般洪水稍微要大一點點的等級，並指三峽大壩的防洪能力最大是98800立方米每秒，目前6萬立方米每秒的洪峰流量還是比較小的。他還舉例稱，若一個成年人在游池游泳，發生洪水時水可淹到脖子，估計6萬立方米每秒的洪峰大概只能淹到人的膝蓋位置。

    這番發言也讓他引發外界議論，PTT上也有網友在相關新聞底下留言嘲諷「還沒灌到肺裡面都算小波浪是嗎？」、「長江七號還沒來 一切都是小事」、「住幾樓的人的膝蓋啊？」、「你他媽給我站在出水口看看你膝蓋多高」、「小積水而已，灣灣又在大驚小怪了」。

    針對第3波洪水已在長江上游形成，預估接下來將有洪峰衝擊，長江電力三峽梯調主任助理鮑正風卻稱，洪水可以淹到一個成年人的頸部，而今年的洪峰大概只會淹到膝蓋左右。（圖擷自微博）

    針對第3波洪水已在長江上游形成，預估接下來將有洪峰衝擊，長江電力三峽梯調主任助理鮑正風卻稱，洪水可以淹到一個成年人的頸部，而今年的洪峰大概只會淹到膝蓋左右。（圖擷自微博）

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