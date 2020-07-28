1月赴武漢訪查 港大教授爆：中國銷毀病毒證據

香港大學微生物學系講座教授、香港特區政府防疫專家顧問團成員袁國勇。（美聯社資料照）

2020-07-28 08:10:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學微生物學系講座教授、香港特區政府防疫專家顧問團成員袁國勇在接受外媒訪問時表示，相信中國官員確實有隱瞞最初的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情。

《英國廣播公司》（BBC）節目「廣角鏡」（Panorama）27日播出專題影片「中國掩蓋武漢肺炎」（China’s Coronavirus Cover-Up），採訪多名專家，揭露疫情真相，其中包含香港專家袁國勇。

請繼續往下閱讀...

報導提到，袁國勇1月12日在深圳的一家人身上診斷出有武漢肺炎，其中這家有一些人剛從武漢返回，顯示病毒也從數千公里外的城市被伴隨而來，他從這項案例得知病毒存在於人與人之間傳播，立即向北京官員回報這一發現，但直到1月20日北京政府才公開宣布病毒存在人傳人感染。

袁國勇於1月17日以中國國家衛健委高級專家組成員身份，與中國工程院院士鍾南山、中國疾病預防控制中心主任高福等人到武漢進行訪查。袁國勇表示，當他們到達被視為疫情起源地的華南海鮮市場，市場已經被完全清理好，現場已「沒什麼可看」，就像是犯罪現場被破壞一樣，無法確認病毒傳染給人類的動物宿主。

袁國勇強調，「我確實懷疑他們（中國官員）在武漢當地進行一些掩飾，地方官員本應將訊息立即對外回報，但卻未能即時做到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法