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    菲中南海爭議 杜特蒂：束手無策訴諸外交努力

    菲律賓總統杜特蒂（見圖）今天發表上任後第5次國情咨文。針對菲中南海主權爭議，他說，因承擔不起與中國兵戎相見，他束手無策，只能透過外交努力維護菲國權利。（美聯社）

    菲律賓總統杜特蒂（見圖）今天發表上任後第5次國情咨文。針對菲中南海主權爭議，他說，因承擔不起與中國兵戎相見，他束手無策，只能透過外交努力維護菲國權利。（美聯社）

    2020-07-27 23:32:34

    〔中央社〕菲律賓總統杜特蒂今天發表上任後第5次國情咨文。針對菲中南海主權爭議，杜特蒂說，因承擔不起與中國兵戎相見，他對此束手無策，只能透過外交努力維護菲國南海權利。

    杜特蒂（Rodrigo Duterte）在國情咨文演說中說：「除非我們準備要打仗，我建議我們最好偃旗息鼓（call off），在外交上努力。」

    他表示：「中國在聲索它（南海），我們也聲索它。中國有武器我們沒有，就這麼簡單。中國擁有地物…我們能怎麼做？我們必須打仗，（但）我承擔不起。」

    杜特蒂說：「我真的無能為力，束手無策（I can't do anything）。」

    不過，他表示，菲國政府「不遺餘力地保護我們在南海的權利」。「我們重新定義我們與最重要夥伴們的關係，使這個國家處於更有利的地位，以在不斷發展的區域秩序和初現的全球問題中增進我們的利益」。

    杜特蒂未指明「最重要夥伴們」是哪些國家。但菲國外交部6月初宣布，菲律賓「鑑於這個地區的政治和其他發展」，暫停終止菲美軍隊互訪協定（VFA）的計畫。

    「菲美軍隊互訪協定」重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）所承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時，不需護照和簽證等。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月13日也首度強硬表態，反對中國在南海大部分的主權聲索，並認定位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）2016年裁決。

    常設仲裁法院認定「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

    另一方面，杜特蒂今天發表國情咨文演說前，傳出眾議院副議長皮曼德爾（Johnny Pimentel）確診，還有6名為演說提供技術支援的總統府員工染疫，但杜特蒂仍循往例於眾議院發表演說，全長約1小時40分的演說未戴口罩。

    受疫情影響，馬尼拉當局今年要求民間團體，不得於往年國情咨文演說期間舉行示威的聯邦大道（Commonwealth Avenue）發動遊行，只允許示威者於菲律賓大學校園舉辦活動。

    與去年相較，今年示威人潮明顯減少，民間團體訴求主題也從去年的「維護南海主權」轉而聚焦於杜特蒂簽署反恐怖主義新法、菲律賓最大電視網ABS-CBN遭停播等被視為可能削弱菲國人權和言論自由的事件。

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