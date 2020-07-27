中國大外宣機構CGTN屢遭投訴 英國監管機構考慮禁播

由於多次被指責違背公正原則、並為電視認罪提供平台，英國通訊管理局（Ofcom）考慮取消中國環球電視網（CGTN）在英國境內的播放許可，此一事件可能導致英中緊張關係進一步升高。（圖／取自網路）

2020-07-27 23:45:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據德國之聲報導，由於多次被指責違背公正原則、並為電視認罪提供平台，英國通訊管理局（Ofcom）考慮取消中國環球電視網（CGTN）在英國境內的播放許可，此一事件可能導致英中緊張關係進一步升高。

CGTN是中國中央廣播電視總台旗下的全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道，是中國重要的大外宣機構，2018年1月設立倫敦總部，希望把英國作為拓展至歐洲的跳板。

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Ofcom目前對CGTN啟動3項調查。今年7月初，Ofcom就英國記者韓飛龍（Peter Humphrey）的投訴做出裁定，認為CGTN違背公正和保護隱私原則，因為該頻道播出了韓飛龍在中國被強迫認罪的畫面。

韓飛龍和其妻子曾於2013年受藥廠葛蘭素史克公司委託，前往中國調查1起賄賂案件，後來被控非法獲取公民信息在中國遭到判刑，2015年減刑獲釋後被驅逐出境；在此期間，CGTN曾多次播出韓飛龍認罪的畫面。

第二項投訴來自人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders ）。該組織於今年早些時候向Ofcom遞狀投訴，要求全面禁止CGTN在英國播放，因為它完全是一個受中共控制的媒體。「保護衛士」總幹事達林（Peter Dahlin）表示，最好的辦法就是撤銷CGTN的播出許可，讓他們意識到這樣做是不行的。

第三項針對CGTN的投訴，則來自瑞典籍書商桂民海的女兒。安吉拉·桂指控該電視台播放了他父親認罪的畫面，目前桂民海仍被中國被拘押。

向Ofcom投訴者當中，還包括英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑（Simon Cheng）。鄭文傑聲稱，去年8月他在中國被捕，並被強迫承認嫖娼罪名，而CGTN則播放了他被迫認罪的畫面。

Ofcom已經表示，他們將採取行動，甚至有可能會禁止CGTN在英國播出。

CGTN在英國多個媒體平台播出。為了擴展在歐洲的影響力，CGTN去年在倫敦開設了製作基地，並招募了包括BBC在內的一些西方記者。CGTN在美國的分支機構已被註冊為「外國代理人」。

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