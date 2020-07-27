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    中國官媒大外宣踢鐵板！ 英裁定《環球電視》違規

    中國官媒《環球電視》因多次配合中國當局播出「認罪影片」而遭英國民眾與人權組織大量檢舉，目前英國的監管機構英國通訊管理局已介入調查，《環球電視》最重恐怕在英國遭全面禁止。（資料照）

    中國官媒《環球電視》因多次配合中國當局播出「認罪影片」而遭英國民眾與人權組織大量檢舉，目前英國的監管機構英國通訊管理局已介入調查，《環球電視》最重恐怕在英國遭全面禁止。（資料照）

    2020-07-28 00:05:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國透過官媒《環球電視》對國外地區進行大外宣，但因多次配合中國當局播出「認罪影片」而遭英國民眾與人權組織大量檢舉，目前英國的監管機構英國通訊管理局（Ofcom）已介入調查，並裁定一項違規，《環球電視》最重恐怕在英國遭全面禁止。

    綜合外媒報導，在收到越來越多來自各界的投訴後，飽受壓力的英國通訊管理局（Ofcom）目前針對3項投訴，對《環球電視》進行調查；而在7月初時，Ofcom便針對《環球電視》多次播放英國記者韓福瑞（Peter Humphrey）在中國的「被認罪影片」的行為，裁定此舉有悖公正和保護隱私原則。

    第2項投訴則為人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）在今年初向Ofcom所提出，要求英國政府全面禁止《環球電視》在英國播放，因為這是一個完全受政府控制的媒體，該組織的主席彼得·達林（Peter Dahlin）指出，最好的方法是撤銷他們的牌照，「讓他們知道這樣的行為是不允許的」。

    第3項是先前被中國在外國綁架的香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海女兒，安潔拉·桂（Angela Gui）所提出，她指控《環球電視》播放父親桂民海「被認罪影片」；另外在2018年遭中共當局「被失蹤」的英國駐香港總領事館前僱員鄭文傑（Simon Cheng）也提出投訴，他在2019年8月被迫承認嫖娼罪名，《環球電視》卻播出他「被認罪影片」。

    目前《環球電視》為擴大在歐洲的影響力，2019年在倫敦設置製作基地，並雇用包括《BBC》在內的外國記者；不過《環球電視》的美國分部已被要求註冊為「外國代理人」。

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