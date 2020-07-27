長江、淮河洪災失控？ 上萬解放軍、武警、民兵緊急出動

中國長江流域暴雨不斷，淮河流域指標性的安徽王家壩20日開閘洩洪，當地低漥區近20萬人的家財全部泡水，官方卻稱受災民眾是「犧牲小我，顧大局」。（圖擷取自中國天氣網網頁）

2020-07-27 22:36:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域暴雨不斷，淮河流域指標性的安徽王家壩20日開閘洩洪，當地低漥區近20萬人的家財全部泡水，官方卻稱受災民眾是「犧牲小我，顧大局」；《人民日報》對此報導「長江、淮河告急！安徽民兵緊急出列」；《新華社》更指出，「3.3萬餘名解放軍、武警部隊官兵和民兵預備役人員並肩戰鬥在安徽抗洪一線」。

阜南縣委宣傳部指出，王家壩20日閘開啟後，洪水進入阜南縣境內的行蓄洪區，目前已轉移2017人，暫無人員傷亡，財產損失情況正在統計。中媒報導，當地不少農民種植的作物全被洪水淹沒，養殖戶在池塘養殖的魚蝦也都被洪水沖走，來不及搶收，「好多人都貸了款，水一來全沒了」，未料阜南縣委宣傳卻說，王家壩民眾再次犧牲小我，換得周遭1億多人口的安全。

請繼續往下閱讀...

據《人民日報》24日報導，數百名當地民兵與群眾在王家壩閘口、防洪大壩等地段巡險加固，保衛家園。安徽省軍區組織60餘名退伍軍人，和共產黨員民兵突擊隊，與數十名村民一起，在長約千餘米的淮河大堤上巡邏、搶險、加固大壩，驚險畫面也透過官網照片曝光。

另外，《新華社》則指出，安徽地區26日降下暴雨，淮河流域防汛抗洪形勢嚴峻。為打贏長江、淮河、巢湖搶險救災攻堅戰、持久戰，3.3萬多名解放軍、武警部隊官兵和民兵預備役人員並肩戰鬥在安徽抗洪一線，加固堤壩、封堵管涌、處置隱患，全力以赴守護人民群眾生命財産安全。

報導指出，截至25日18時，安徽方向抗洪一線的解放軍、武警和民兵預備役人員已累計搬運物資1718噸，封堵管涌和泡泉1891個，填裝沙袋715萬餘個，加固堤壩80公里，搶修道路60公里。

由於長江上游三峽水庫最高進水量預計在明（28日）達到每秒6萬立方公尺左右的驚人水量，中國官方下令，全面洩洪以保洪峰過境，三峽大壩洩洪量要「精細調度」，另包括淮河、太湖等流域都要加強洩洪，下游民眾都要注意防範洪災侵襲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法