第3號洪水來襲！三峽大壩上游爆發極淺層地震

中國旅居德國的水利專家王維洛指出，三峽大壩最多只能抵抗規模6地震。圖為7月19日三峽大壩洩洪。（法新社）

2020-07-27 16:59:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域7月起接連迎來3波洪水，上、中、下游省、區、市災情嚴重，而上游地區本月接連發生5起地震後，今（27日）又發生規模極淺層地震，對三峽大壩安全再起疑慮。

中國地震台網數據顯示，中國長江三峽大壩上游地區本月已發生多起地震，包括7月2日四川阿壩州若爾蓋縣規模（M）3.2地震、7月2日四川宜賓市長寧縣規模3.3地震、7月6日四川涼山州木里縣規模3.3地震、7月12日重慶巫山縣規模3.0地震、7月12日四川阿壩州若爾蓋縣規模4.0地震。

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中國地震台網微博指出，長江三峽大壩上游地區的四川宜賓市長寧縣，在今天下午4點6分又發生規模3.4地震，震源深度8公里，屬極淺地震，長江上游在本月共計已經發生5起地震，中國旅居德國的水利專家王維洛先前曾示警，地震是使三峽大壩潰壩的關鍵之一，三峽大壩最多只能防範規模6地震。

有關三峽大壩安全問題，已經受到國際社會關注，美國NASA、印度軍方均有拍攝三峽大壩現況衛星圖，相當關切該水利設施的狀況，而中國官方則強力駁斥民間流傳的潰堤之說，如今長江第3波洪水襲來，讓中國洪患雪上加霜。

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