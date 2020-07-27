南韓新任統一部長李仁榮上任 盼修復兩韓關係

南韓新任統一部部長李仁榮（中）今日下午上任，接下修復兩韓關係的重任。（歐新社）

2020-07-27 16:38:37

〔即時新聞／綜合報導〕在沒有舉行就職儀式的情況下，南韓新任統一部長李仁榮今日（27日）下午上任，接下修復兩韓關係的重任。

根據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅今日上午11點45分正式任命李仁榮為統一部部長，李仁榮下午2點進入辦公室上班，並期勉同仁「通過戰略性行動大膽追求變化，讓統一部成為兩韓時代的中流砥柱」。

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至於上任後的當務之急，李仁榮強調，要修復兩韓對話，立即實踐人道主義的合作，並在過程中建立互信，進入履行兩韓協議的軌道。

兩韓關係上個月跌入谷底，在北韓炸毀位於開城工業區的南北韓聯絡辦公室後，南韓前統一部長金煉鐵17日宣布請辭，負起政治責任。之後，新任人選由李仁榮出線。

國會外交統一委員會23日舉行李仁榮的人事聽證會。李仁榮在聽證會上稱，如果作為特使出訪平壤有助於緩和兩韓關係，他會毫不猶豫出使北韓。次日，外委會於在野黨缺席的情況下通過了人事案。

現年56歲的李仁榮是自由派政治人物，擔任3屆國會議員。學生時期，李仁榮曾參與六月民主運動，被當局判刑入獄一段時間，獲釋後成立全國大學生代表者協議會，又參與許多公民團體，之後進入政壇。

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