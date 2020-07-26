義大利辯論反歧視法草案 性向、種族歧視入罪化

義大利政府將在27日開始辯論一項草案，若該法案成功獲得批准，將懲罰對LGBT族群的歧視和仇恨犯罪。圖為義大利的同志驕傲遊行。（資料照）

2020-07-26 23:42:55

〔即時新聞／綜合報導〕義大利政府27日起辯論一項有關反歧視LGBT族群的法案，按照草案內容，將懲罰歧視和仇恨犯罪，不過，目前受到極右翼政黨和宗教團體的激烈反對。

《衛報》 報導，儘管義大利在2016年批准了同性民事結合，但該國在制定反恐同措施方面仍落後於其他歐盟國家。去年秋天發布的一項歐盟範圍內的調查顯示，有55％的義大利人接受LGBT族群，遠低於歐盟72％的平均水平。

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重視男子氣概的文化、天主教信仰和對極右翼政黨的支持，種種因素阻礙了義大利國內對於LGBT權利的進步，甚至無法進行有效討論。LGBT權利協會認為，2019年起義大利仇恨犯罪的增加與薩爾維尼（Matteo Salvini）的極右翼北方聯盟黨在該國地位有關，該黨目前是義大利最受歡迎的政黨。

在過去的30年中，義大利不同政府試圖保障同性戀權利的努力常被扼殺或破壞。如果新法獲得批准，將會是現有法律的擴展，可以懲罰種族主義暴力、仇恨和歧視。另外，厭女情節也將定為犯罪。

同性戀中心（Gay Centre）的發言人馬拉佐（Fabrizio Marrazzo）表示，每年收到約2萬份歧視LGBT人士的報告，其中約9％情節嚴重。他說：「但還有許多人沒有反應被歧視，因為他們的家人不知道他們的性向。」

隸屬於執政聯盟之一民主黨的同性戀政治家贊（Alessandro Zan）是法案的起草者，網路上有不少反對者向他發出死亡威脅，要求他撤回法案。包括薩爾維尼（Salvini）在內的反對者聲稱該法律將壓制言論自由。

雖反對者眾多，但贊仍有信心，他說：「雖然因父權文化確實存在恐同人士，但義大利也有進步。如果看一看全國各地的（LGBT）驕傲活動，參與者中許多都是年輕人，這給人們帶來了希望，將來公民會更加開放。」

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