西雅圖反歧視示威者爆發警民衝突 45人被捕
〔即時新聞／綜合報導〕美國西雅圖警察25日下午將該市國會山區（Capital Hill）附近的大規模反種族歧視示威活動宣布為暴動，並逮捕了45人。警民衝突造成21名警察受傷，其中1人不得不送醫治療。
綜合外媒報導，非裔男子弗洛伊德（George Floyd）引發的反種族歧視示威抗議仍在美國延燒，25日下午，西雅圖有成千上萬的示威者聚集，計畫穿過國會山區，聲援「Black Lives Matter」（黑人的命也是命），並要求減少50％西雅圖警方的經費，以抗議警察的野蠻行徑，同時也聲援波特蘭每晚舉行的抗議活動。
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儘管示威遊行大部分時間都保持平靜，但當步行至第12大街和東哥倫比亞街時，示威者和警方發生衝突，警方稱，示威者向警方投擲大型石塊、寶特瓶、煙火和爆裂物。警方在一系列推文中表示，示威民眾縱火焚燒了一台拖車和附近的建築工地。西雅圖東部地區遭示威者破壞後不久，警察宣布示威遊行為暴動，並下令示威者疏散。
警察用胡椒噴霧等器具試圖驅趕群眾，但並未使用催淚瓦斯。警方聲明，直至當晚10時，至少有45人被逮捕，罪名是襲擊員警、阻礙和未能疏散，21名警察因民眾投擲彈丸而受傷。西雅圖警方的推特說，大多數受傷員警都可以回復崗位，僅有1人因炸藥炸傷腿部住院。
As of 10pm: Police have made 45 arrests in connection with today’s riot in the East Precinct. 21 officers sustained injuries after being struck by bricks, rocks mortars/other explosives. Most officers were able to return to duty. One was treated at a hospital for a knee injury.— Seattle Police Dept. （@SeattlePD） July 26, 2020