西雅圖反歧視示威者爆發警民衝突 45人被捕

2020-07-26 23:34:19

〔即時新聞/綜合報導〕美國西雅圖警察25日下午將該市國會山區(Capital Hill)附近的大規模反種族歧視示威活動宣布為暴動,並逮捕了45人。警民衝突造成21名警察受傷,其中1人不得不送醫治療。

綜合外媒報導,非裔男子弗洛伊德(George Floyd)引發的反種族歧視示威抗議仍在美國延燒,25日下午,西雅圖有成千上萬的示威者聚集,計畫穿過國會山區,聲援「Black Lives Matter」(黑人的命也是命),並要求減少50%西雅圖警方的經費,以抗議警察的野蠻行徑,同時也聲援波特蘭每晚舉行的抗議活動。

請繼續往下閱讀...

儘管示威遊行大部分時間都保持平靜,但當步行至第12大街和東哥倫比亞街時,示威者和警方發生衝突,警方稱,示威者向警方投擲大型石塊、寶特瓶、煙火和爆裂物。警方在一系列推文中表示,示威民眾縱火焚燒了一台拖車和附近的建築工地。西雅圖東部地區遭示威者破壞後不久,警察宣布示威遊行為暴動,並下令示威者疏散。

警察用胡椒噴霧等器具試圖驅趕群眾,但並未使用催淚瓦斯。警方聲明,直至當晚10時,至少有45人被逮捕,罪名是襲擊員警、阻礙和未能疏散,21名警察因民眾投擲彈丸而受傷。西雅圖警方的推特說,大多數受傷員警都可以回復崗位,僅有1人因炸藥炸傷腿部住院。

As of 10pm: Police have made 45 arrests in connection with today’s riot in the East Precinct. 21 officers sustained injuries after being struck by bricks, rocks mortars/other explosives. Most officers were able to return to duty. One was treated at a hospital for a knee injury.