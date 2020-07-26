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    武漢肺炎》美上週連4天逾千病逝 超過150專家呼籲封城

    美國的武漢肺炎疫情持續升溫，圖為加州一間醫院裡，醫生正為加護病房的重症患者提供護理。（法新社）

    美國的武漢肺炎疫情持續升溫，圖為加州一間醫院裡，醫生正為加護病房的重症患者提供護理。（法新社）

    2020-07-26 20:06:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，上週連續4天單日死亡病例超過1000人，加上確診病例也破紀錄，超過150位專家和醫護人員建議政府再次封城以控制疫情，不少地方首長開始認真考慮。

    美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國25日新增900死，比24日的1130例少，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，自疫情爆發以來，美國至少已有14萬6460人死於武漢肺炎。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）發布的整體預測，至8月15日，累計死亡數恐將達17萬5千。美國健康指標和評估研究所（The Institute for Health Metrics and Evaluation）預計將有約16萬5千名美國人死於肺炎及併發症。

    嚴峻的疫情報告出爐之際，美國一些州過去幾週的新確診病例和死亡人數也破了紀錄。德州休斯頓市長和加州洛杉磯市長雙雙提到了第2次封城的可能。超過150名醫學專家、科學家、教師、護理人員和其他專家23日共同聯名發信，敦促美國政府再度進行封鎖政策以遏制該病毒傳播。

    信中寫道：「從現在到11月1日，我們正在失去20萬美國人的生命。然而，在許多州，人們仍舊可以在酒吧喝酒、去理髮、去餐廳吃飯、刺青、接受按摩，以及許多正常、愉快但非必要的活動。」這封信已寄給川普政府，國會議員和州長。

    美國的病例和死亡人數急劇上升，自週五以來，四個州報告出了創紀錄的數字。加州病例數高居全美之冠，超過44萬6450例確診，24日新增159死，創下單日最高記錄。加州的死亡病例中，有一半以上來自洛杉磯，當地已有4260人死亡。

    喬治亞州24日打破了單日記錄，新增了4813例病例，確診總數超過16萬5180人。俄勒岡州同日通報9例死亡病例，創下單日新高，死者皆為61歲以上患者，確診病例則新增396例，使該州的總數超過1萬6100例。

    夏威夷州連續2天出現創紀錄的單日病例數，23日新增55例，隔天單日新增病例增加到60例。根據約翰·霍普金斯大學的數計，夏威夷至少1620人感染。

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