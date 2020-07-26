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    武漢肺炎疫情不息 德國郵輪出航試水溫不忘防疫

    「梅恩希夫2號」（見圖）德國時間24日晚間啟航，在北海（North Sea）渡過週末。這是疫情導致郵輪業停擺數月後的首航。「探索夢號」郵輪26日經歷全船檢疫，26日晚間將自基隆出發「跳島」。（美聯社）

    「梅恩希夫2號」（見圖）德國時間24日晚間啟航，在北海（North Sea）渡過週末。這是疫情導致郵輪業停擺數月後的首航。「探索夢號」郵輪26日經歷全船檢疫，26日晚間將自基隆出發「跳島」。（美聯社）

    2020-07-26 18:44:12

    〔中央社〕一艘德國郵輪在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情中，小心翼翼航向大海。這是疫情導致郵輪業停擺數月後的首航，業者嚴格防疫，盡可能保護乘客與工作人員的安全。

    德新社（dpa）報導，全球最大旅遊集團「途易集團」（TUI）的「梅恩希夫2號」（Mein Schiff 2）24日晚間啟航，在北海（North Sea）渡過週末。

    業者把載客率限制在60%，好讓乘客能彼此保持距離，但人數其實連60%都不到。梅恩希夫2號一般可載2900名乘客，這次出航只載了1200名。報導未指出郵輪上有多少工作人員。

    這艘郵輪從德國北部的漢堡港（Hamburg）出發後航向挪威，乘客在海上渡過週末。在27日返德之前，郵輪不會停靠任何陸地港口。

    業者要求船上乘客與工作人員須保持1.5公尺社交距離並佩戴口罩，也不能自行取用船上自助餐。所有乘客上船前也須填寫健康狀況問卷和量測體溫。

    德國郵輪業者在停擺數月後，現在相繼推出短期且受嚴格控管的行程，希望這麼做能重振被疫情重創的郵輪業。愛達郵輪公司（AIDA）也將於8月5日進行數月來的首航。

    2019冠狀病毒疾病導致全球交通陷入停滯，迫使郵輪業暫停營運，並一度導致全球數千名乘客和工作人員受困海上。

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