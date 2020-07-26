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    武漢肺炎》胸部有毒！北海道紅燈區爆胸部感染 400人須檢疫

    北海道首府札幌的薄野紅燈區發生群聚感染，造成至少38人確診；有報導指出，由於當地一間提供客人與性工作者的胸部「發生親密關係」，但疑似讓新冠病毒透過胸部傳染給其他客人，導致發生群聚感染。圖為札幌薄野。（彭博）

    北海道首府札幌的薄野紅燈區發生群聚感染，造成至少38人確診；有報導指出，由於當地一間提供客人與性工作者的胸部「發生親密關係」，但疑似讓新冠病毒透過胸部傳染給其他客人，導致發生群聚感染。圖為札幌薄野。（彭博）

    2020-07-26 17:04:57

    〔即時新聞／綜合報導〕日本的武漢肺炎疫情目前發生復燃，形勢嚴峻，其中北海道首府札幌的紅燈區更發生群聚感染，造成至少38人確診；有報導指出，由於當地一間提供客人與性工作者的胸部「發生親密關係」，但疑似讓新冠病毒透過胸部傳染給其他客人，導致發生群聚感染。

    綜合外媒報導，北海道札幌市的紅燈區「薄野」在7月15日發生群聚感染，截至今天（7月26日），已造成紅燈區18間商家共38人確診武漢肺炎，其中有7成皆是不到30歲的青壯年。

    不過由於近期前往紅燈區的人相當「熱絡」，札幌市保健所預估將至少對400人進行疫檢；保健所防疫擔當部長山口亮表示，由於在紅燈區感染的年輕人大多皆輕症或無症狀患者，擔心他們可能在沒有察覺到自己已被感染的情況下，前往安養機構接觸老人，進一步將疫情擴散至重症化風險高的老年人族群。

    另外有報導指出，這波疫情發生自薄野紅燈區一種被稱為「おっぱいパブ」（暫譯為奶子酒吧）的性交易場所，店家會讓客人與性工作者的胸部進行親密接觸，疑似有確診者與性工作者的胸部親密接觸後，讓病毒透過性工作者的胸部擴散，「然而店家每天約有30至40名客人來訪，2週內的親密接觸者甚至可能上看至600人」，且由於確診者不敢透露自己曾經去這些店家消費，最後可能被歸類為「感染路徑不明」，間接導致性交易場所成為防疫破口，未來人數可能還會上調。

    目前日本已累計有3萬543人確診，1011人死亡，其中北海道有1386人確診。

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