抗衡中國威脅！ 英國擬全面改革叛國法

英國首相強森。（路透資料照）

2020-07-26 15:43:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《星期日郵報》25日報導，為抗衡來自中國與俄羅斯的威脅，首相強森（Boris Johnson）將引入全新的《叛國法》和《間諜法》，並重修《官方保密法》，藉以修補、防堵當前法律漏洞。強森希望能在未來幾個月成為正式法律，這是自1695年，即325年來最大規模修改叛國法律的行動，也將使英國與美國、澳洲等盟友立場一致。

英國正在華為問題上跟中國陷入對峙，7月初一份情報指控，中國企圖通過操縱英國精英人物來支持華為，這個消息在英國政界引起震動，也讓兩國關於華為的外交戰發生轉折。

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《星期日郵報》報導引述唐寧街消息人士稱，英國政府正在擬定的「三面夾擊」方。新的叛國法將規定，宣誓效忠外國勢力或組織的人，若試圖進入英國、在境內活動，將被定罪。

此外，新的反間諜法將造冊記錄具有影響力的外國特務或代理人，並針對英國銀行家、律師與服務供應商採取更嚴格的管制，試圖壓制協助外國敵人的公民。此外，也將重修《官方保密法案》，以切合現今數位時代的需要。

報導中說，英國府希望藉著這些行動，讓相關法律更加完善，為英國的情報和國安機構提供支援，也讓英國在這方面與其他盟國包括美國和澳洲看齊。

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