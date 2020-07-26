軍情動態》美國尼米茲號航艦抵達中東 維持嚇阻伊朗態勢

美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」打擊群24日抵達中東，接替航艦「艾森豪號」任務，持續嚇阻伊朗，圖為「尼米茲號」6月聯演畫面。（擷取自美國海軍）

2020-07-26 13:32:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（CVN-68）打擊群24日抵達中東，將接替航艦「艾森豪號」（CVN-69）任務，持續在中東地區部署行動，循例在北阿拉伯海執行任務，維持嚇阻伊朗的態勢，而「艾森豪號」將經蘇伊士運河前往地中海。

綜合外媒報導，美國海軍指出，「尼米茲號」航艦打擊群24日已抵達第5艦隊，包含神盾巡洋艦「普林斯頓號」（CG 59）、神盾驅逐艦「強生號」（DDG 114）、「史特瑞特號」（DDG 104）以及第17航艦航空聯隊（CVW 17）在內，將接替「艾森豪號」航艦打擊群在中東的任務。自2019年5月起，這已是第4艘進駐該區的美國海軍航艦。

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外媒指出，「尼米茲號」6月從加州聖地牙哥出發，7月初駛入南海區域參與雙航艦聯合軍演，完成演練後於18日駛入印度洋，與印度海軍進行交匯演習，結束後於24日抵達中東海域，接替「艾森豪」航艦任務。

美國與伊朗的緊張情緒持續不斷，「尼米茲號」航艦打擊群進駐後將循例在北阿拉伯海執行任務，而「艾森豪」航艦則將經蘇伊士運河離開紅海，進入地中海。2019年5月，美國決定將「林肯號」（CVN-72）航艦派至中東地區，此後便一直維持航艦打擊群部署輪調至今。

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