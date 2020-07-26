武漢肺炎》美洲疫情燒不停 美、墨、巴病例單日漲幅驚人

美洲國家狀況嚴峻，境內病例每日仍以驚人幅度增長。圖為墨西哥一位武漢肺炎死者的陪葬耶穌畫像。（路透）

2020-07-26 13:00:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，美洲國家狀況嚴峻，境內病例每日仍以驚人幅度增長；美國確診、死亡病例雙雙居冠全球，截至最新統計，較25日公布數據再增逾7.8萬例。除此之外，墨西哥25日增逾6千7百例，包含總統在內等多名部會首長確診的巴西則逾增5萬例。

綜合外媒報導，美國疾病預防控制中心（CDC）25日統計病例數逾409萬9千例，據約翰霍普金斯大學實時統計，截至最新，美國累計病例數已達417萬7千例，出現約7.8萬例新增確診增幅，死亡病例方面則增1447例，截至最新，累計為127萬9414例死亡。

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墨西哥方面，據該國衛生部昨日公告統計，新增6751例確診及729例死亡，使墨西哥境內確診病例數累計達38萬5036例，死亡病例數累計達4萬3374例；對此，墨西哥政府已表示，礙於境內檢驗量能問題，墨國實際感染人數可能遠超政府統計數據。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）本月7日宣布確診，今日公布傳武漢肺炎檢測已成陰性，然巴西境內疫情仍不見好轉；據巴西衛生部昨日公布數據，境內單日新增5萬1147例確診，新增1211例死亡；截至最新，巴西境內累計確診病例達239萬4513例，死亡病例數達8萬6449例。

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