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    印度武肺疫情燒不停 研究：44％患者無症狀

    武漢肺炎疫情肆虐全球，印度疫情持續升溫，目前確診人數仍穩居全球第3，有研究報告指出，雖然有些確診病患會出現發燒症狀，但有高達44%的住院患者其實沒有症狀。（路透）

    武漢肺炎疫情肆虐全球，印度疫情持續升溫，目前確診人數仍穩居全球第3，有研究報告指出，雖然有些確診病患會出現發燒症狀，但有高達44%的住院患者其實沒有症狀。（路透）

    2020-07-26 12:03:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，印度疫情持續升溫，目前確診人數仍穩居全球第3，有研究報告指出，雖然有些確診病患會出現發燒症狀，但有高達44%的住院患者其實沒有症狀，雖然這些人不會因染疫而出現痛苦甚至喪命，但無症狀也更容易讓疫情在社區無聲的傳播。

    全印度醫學院（AIIMS）於3月下旬至4月中，針對114名患者進行研究分析，研究報告也發表於「印度醫學研究期刊」（Indian Journal of Medical Research, IJMR）。參與研究的全印度醫學院院長古賴瑞雅（Randeep Guleria）指出，指在這些患者中只有大約17%人出現發燒症狀，比其他國家出現的比例還低很多，但超過44％的住院患者無症狀。以當時疫情還在爆發的中國來說，有44%的患者在感染之初發燒，並有88%的患者在住院期間出現發燒症狀。

    報告也指出，目前大多數患者都是經由主動接受篩檢得到確認，而判斷自己是否需要受檢，看的則是是否有出現呼吸道症狀或者發燒等。曾經染疫但無症狀的患者比例特別高，雖然不會出現令人痛苦的狀況甚至喪命，但無症狀也更容易讓疫情在社區無聲的傳播。

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