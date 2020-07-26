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    龐皮歐「臨戰宣言」引關注 台學者：踏出全球圍堵中共第一步

    台灣遠景基金會執行長賴怡忠指出，龐皮歐的演說代表美國已踏出領導全球圍堵中共的第一步（路透）

    台灣遠景基金會執行長賴怡忠指出，龐皮歐的演說代表美國已踏出領導全球圍堵中共的第一步（路透）

    2020-07-26 07:30:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐23日在加州「尼克森總統圖書館」發表演說時，呼籲世界各國及中國人民與美國合作，促使中國共產黨改變，被視為「臨戰宣言」。台灣遠景基金會執行長賴怡忠認為，龐皮歐的演說代表美國已踏出領導全球圍堵中共的第一步，也阻絕中共向國際擴張權力的野心。

    根據《美國之音》報導，賴怡忠指出，龐皮歐和其他官員一連串對中政策的闡釋，都代表美國要帶頭發起全球圍堵中共的最新策略，以從外部禁絕共產政權向外擴張的正當性，美國已走出全球圍堵中共的第一步，先阻止中共繼續對外擴張，再來思考下一步要如何引發中國內部的政權交替，或是依循美國前總統雷根的冷戰思維，將共產主義掃進歷史灰燼之中。

    至於中美兩國近期針對外館風波你來我往，賴怡忠則表示，此事件顯現美中兩國在法治上的差距，美國在祭出關館禁令前，已掌握明確的犯罪事證，包括休士敦使館窩藏罪犯、協助竊取疫苗機密等活動，已被調查人員立案調查，可看出來是以刑事案件來處置。

    然而中國表明無意升高兩國對立，但做出的卻是「完全莫名其妙」的外交報復手段，至今仍提不出美國成都領事館的違法事證，操作手法也和報復加拿大逮捕孟晚舟的模式相同。賴怡忠認為，中國以牙還牙的手法再次凸顯兩國在法治水準上有極大差距，也證明美國才是依法治國的正常國家，所作所為於法有據，而非故意升高兩國衝突。

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