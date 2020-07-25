為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    再中槍！ 歐盟要求會員國緊急行動 縮小華為在歐洲業務

    歐盟執委會週五要求會員國採取緊急行動，使5G供應商多樣化，以期縮小華為在歐洲的業務。圖中人物為歐盟執委會副主席希納斯（Margaritas Schinas）。（美聯社）

    歐盟執委會週五要求會員國採取緊急行動，使5G供應商多樣化，以期縮小華為在歐洲的業務。圖中人物為歐盟執委會副主席希納斯（Margaritas Schinas）。（美聯社）

    2020-07-25 20:14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕繼美國發起抵制華為，英國隨後跟進宣布禁用，法國也將在2028年以前逐步淘汰華為，歐盟昨天（24日）也要求歐盟國家採取緊急行動，使5G供應商多樣化，以期縮小華為在歐洲的業務。

    根據《路透》報導，歐盟在去年11月就同意對5G供應商採取強硬立場，以降低下一代移動網絡的安全風險，美國此前也曾向歐盟施壓，要其仿效英國禁止華為參與5G網絡建設。歐盟執委會週五就表示，歐盟會員國必須採取緊急行動，讓5G供應商多樣化，藉此縮小華為在歐洲的業務範圍。

    因5G技術現在被視為促進經濟成長和競爭力的關鍵，華為又是世界最大的電信設備製造商，歐盟這項策略目的在減少歐洲各國和電信運營商對華為的依賴。歐盟執委會向會員國坦承，使5G供應商多樣化確實存在挑戰，但歐盟「迫切需要取得進展，以減輕依賴高風險供應商（華為）帶來的危機」。

    華為在歐洲的主要競爭對手是芬蘭的諾基亞（Nokia）和瑞典的愛立信（Ericsson）。有歐盟官員表示，逐步淘汰高風險供應商和額外成本，不會破壞5G網絡在整個歐盟的推廣，指明諾基亞和愛立信就可以應對需求，還有官員表示這兩家歐洲供應商不僅能為歐洲提供服務，也能在世界上很多地區展開業務範圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法國態度急轉彎棄用華為 中共官媒：讓人錯愕
    2020-07-24 22:33

    法國態度急轉彎棄用華為 中共官媒：讓人錯愕
    歐洲應效仿英國封殺華為？ 沃達豐首席執行長：不應該！
    2020-07-24 20:56

    歐洲應效仿英國封殺華為？ 沃達豐首席執行長：不應該！
    國際高端客出手 玄泰PTW買氣破7成

    國際高端客出手 玄泰PTW買氣破7成
    歐盟若禁華為將報復諾基亞、愛立信 中國外交部駁斥假消息
    2020-07-21 18:40

    歐盟若禁華為將報復諾基亞、愛立信 中國外交部駁斥假消息
    歐盟新規：成員得限制或禁止「高風險」公司參與5G建設
    2020-01-29 23:11

    歐盟新規：成員得限制或禁止「高風險」公司參與5G建設
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    國際今日熱門
    2020-07-24 21:58

    月經晚來！19歲少女和男友沒做愛 驗孕6次全都中獎

    2020-07-24 23:39

    好想被她抽血！英國超正護士挑戰成為英格蘭小姐 影片

    2020-07-25 00:28

    不怕疫情？ 總統帶頭 土耳其民眾擠爆聖索菲亞大教堂做禮拜

    2020-07-24 20:55

    美女子拉出「銀色大便」！醫生曝悲慘原因

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播