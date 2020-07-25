再中槍！ 歐盟要求會員國緊急行動 縮小華為在歐洲業務

歐盟執委會週五要求會員國採取緊急行動，使5G供應商多樣化，以期縮小華為在歐洲的業務。圖中人物為歐盟執委會副主席希納斯（Margaritas Schinas）。（美聯社）

2020-07-25 20:14:30

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國發起抵制華為，英國隨後跟進宣布禁用，法國也將在2028年以前逐步淘汰華為，歐盟昨天（24日）也要求歐盟國家採取緊急行動，使5G供應商多樣化，以期縮小華為在歐洲的業務。

根據《路透》報導，歐盟在去年11月就同意對5G供應商採取強硬立場，以降低下一代移動網絡的安全風險，美國此前也曾向歐盟施壓，要其仿效英國禁止華為參與5G網絡建設。歐盟執委會週五就表示，歐盟會員國必須採取緊急行動，讓5G供應商多樣化，藉此縮小華為在歐洲的業務範圍。

請繼續往下閱讀...

因5G技術現在被視為促進經濟成長和競爭力的關鍵，華為又是世界最大的電信設備製造商，歐盟這項策略目的在減少歐洲各國和電信運營商對華為的依賴。歐盟執委會向會員國坦承，使5G供應商多樣化確實存在挑戰，但歐盟「迫切需要取得進展，以減輕依賴高風險供應商（華為）帶來的危機」。

華為在歐洲的主要競爭對手是芬蘭的諾基亞（Nokia）和瑞典的愛立信（Ericsson）。有歐盟官員表示，逐步淘汰高風險供應商和額外成本，不會破壞5G網絡在整個歐盟的推廣，指明諾基亞和愛立信就可以應對需求，還有官員表示這兩家歐洲供應商不僅能為歐洲提供服務，也能在世界上很多地區展開業務範圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法