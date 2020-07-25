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    批習「任大砲」任志強遭法辦 友：明目張膽政治迫害

    綽號「任大砲」的任志強，日前疑似因長批判中共遭當局移送法辦。（美聯社）

    綽號「任大砲」的任志強，日前疑似因長批判中共遭當局移送法辦。（美聯社）

    2020-07-25 20:08:02

    〔即時新聞／綜合報導〕69歲的房地產大亨北京市華遠集團前董事長任志強以敢言著稱，被稱為「任大炮」，日前卻因涉嫌嚴重違紀、違法問題，遭開除共產黨籍，移送法辦。對此，任志強友人指稱這是「政治迫害」！

    中共北京市西城區紀委區監委23日晚間發聲明說，任志強政治上不和黨中央保持一致，公開發表反對堅持社會主義道路、堅持人民民主專政，有違中共紀律，構成嚴重職務違法；經濟上涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。依據「中共紀律處分條例」與「中國監察法」等相關規定，取消他享受的待遇，所涉財物亦隨案移送。

    根據《BBC中文網》報導，通報出來以後，不少網路評論認為，任志強之前常批判國家主席習近平，還曾公開在網路上發表評論譴責習近平的政策，現在被處罰是「因言獲罪」。

    而任志強的朋友、企業家王瑛則在自己的微信朋友圈上痛批，中共對任志強的作為完全是「明目張膽的政治迫害」！她說，黨不許任志強有任何意見，但任不肯「悔改」，於是黨開除他，「（任志強）是個難得的好人，是個有責任感、有擔當的好公民，是一個本分守法有價值貢獻的企業家，是一個十幾年如一日躬身公益的公益人。為有你這樣的朋友，我很自豪」。

    前北京鋒銳律師事務所律師劉曉原也在推特上說，「這又是一起『妄議』案件，被控以經濟方面犯罪追究法律責任。」

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