龐皮歐籲建立新民主聯盟 學者：台灣將是重要夥伴

美國國務卿龐皮歐（見圖）23日發表對中政策演說，不僅重批中國、替台灣抱不平，還提倡建議新民主聯盟，以戰勝中共暴政。（歐新社）

2020-07-26 00:19:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）23日發表對中政策演說，不僅重批中國、替台灣抱不平，還提倡建議新民主聯盟，以戰勝中共暴政；對此，有多位學者指出，若川普政府啟動這項政策提議，台灣會是美國的重要夥伴。

綜合媒體報導，美國務卿龐皮歐日前以「共產中國與自由世界的未來」為題演講，重新定位美國自尼克森（Richard Nixon）以來的對中國政策，他在演說中兩度提及台灣，並強調自由國家須努力捍衛自由，呼籲盟國和中國人民與美國合作，建立一個志同道合的新民主國家聯盟。

請繼續往下閱讀...

根據《美國之音》報導，全球台灣研究中心執行主任蕭良其（Russell Hsiao）受訪指出，龐皮歐演說提到「建立新聯盟」，是一個非常關鍵和重要的倡議，「台灣應該，也自然會是美國的一個重要盟友，如果川普（Donald Trump）決定啟動這個新倡議的話」，但重要變數在於美國11月的總統大選。

美國密西根大學政治研究所博士陳方隅表示，美台關係近年已經朝向正常化方向發展，如果川普總統成功連任，這個趨勢也會持續下去，龐皮歐的演說標誌「美國對中國政策的重新定位，象徵意義非常重大」，幾次提及台灣的用意在於，為凸顯「民主台灣受到中國的壓迫，卻沒有得到自由世界的支持」。

陳方隅指出，「這其實是很刻意的把台灣放在自由世界的陣營裡去談，所以對台灣來說，這幾年來的台美關係其實就是一直在正常化」；他並稱，即便是拜登（Joe Biden）當選，民主黨主政下的美台關係或許不會像川普那麼「突破」，如蔡英文總統等同於訪問的過境待遇及軍售正常化，但也不至於比奧巴馬政府時更差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法